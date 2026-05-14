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Quería matar a Lady Gaga y lo publicó en Instagram: la Policía no tardó ni 24 horas en arrestarlo

Un hombre de 42 años fue detenido en el centro de Miami tras publicar en Instagram amenazas de muerte contra Lady Gaga

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 15:38
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La Policía de Miami arrestó a un hombre de 42 años acusado de amenazar en Instagram con matar a la artista Lady Gaga y "a tantas personas como sea posible" antes de quitarse la vida.

 Foto: Instagram
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Marc Harold Leverant compareció este jueves ante un tribunal de Miami y enfrenta un delito grave de segundo grado por amenazas escritas de muerte o lesiones corporales, según anunció la jueza Mindy S.Glazer.

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Además de los mensajes contra la cantante, Leverant también profirió amenazas contra el Departamento de Bomberos de Miami, el Miami Dade College, el Miami Worldcenter y el productor de teatro David Geffen.

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El hombre fue arrestado el miércoles en el centro de Miami después de que el Centro de Operaciones contra el Crimen en Tiempo Real del condado de Miami-Dade advirtiera a la Policía sobre las publicaciones de Leverant, según el medio local 7 News Miami.

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Sin embargo, la Policía no reveló el contenido de los mensajes.

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La jueza impuso a Leverant una fianza de 7.500 dólares, además de la prohibición de poseer armas de fuego o munición.

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