Así hubiera sido "Pantera Negra 2" si Chadwick Boseman no hubiera muerto

Los Ángeles, Estados Unidos.- Uno de los hechos que más ha impactado al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) fue la muerte de uno de sus protagonistas: Chadwick Boseman, a la prematura edad de 43 años. El intérprete del superhéroe Pantera Negra murió de un cáncer de colon cuando la segunda entrega de la saga aún estaba en papel, lo que supuso para el director Ryan Coogler una gran prueba, no solo por el cariño y respeto que le tenía a Boseman, sino también por el hecho de darle un giro a una historia que obviamente lo tenía a él como eje central.

Sobre esta experiencia, Coogler hizo algunas revelaciones a tres años del estreno de la cinta y a cinco años de la muerte del actor. El director, explicó en el pódcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, que cuando terminó el guion le pidió a su protagonista que lo leyera, "pero estaba demasiado enfermo para leer, hermano. Fue más o menos así".

¿Cuál era la historia de ese guion para Pantera Negra?

Coogler reveló una de las escenas importantes de la película que no fue, y la historia sería una conexión entre Pantera Negra y su hijo, con la entrada de Namor (Tenoch Huerta) en un momento importante. "Lo importante del guion era algo llamado el Ritual de los 8, donde, cuando un príncipe cumple 8 años, tiene que pasar 8 días en el bosque con su padre", explicó el guionista y director de Sinners . "La regla es que durante esos 8 días, el príncipe puede hacerle cualquier pregunta a su padre y este tiene que responder. Durante esos 8 días, Namor lanza un ataque... y era una versión diferente de Namor en ese guion, pero tenía que lidiar con alguien increíblemente peligroso, pero debido a este ritual, su hijo tenía que estar a su lado todo el tiempo... o tendrían que violar este ritual que nunca se había roto. Era una locura, y Chadwick iba a arruinarlo, pero la vida es como es", recordó Coogler. El borrador de 180 páginas contenía ese guion que le había encantado, "invertí muchísimo en esa versión de la película porque sentí que había llegado a conocer a Chadwick como actor... Le di muchas vueltas a Chad en la primera ´Pantera´, pero me di cuenta de que apenas estaba arañando la superficie". El cineasta expresó que con el actor tuvo una relación muy interesante, porque Boseman significaba mucho para él, y tras su fallecimiento descubrió que él también significaba mucho para Boseman, "lo cual me dejó bastante mal". Y no oculta que se preguntaba si Boseman llegó a saber "cuánto significaba para mí". Ryan Coogler no olvida las veces que el actor lo protegió, "nuestra relación fue de mucha protección. Estaba convencido, en los días más difíciles de ´Pantera´, de que me iban a despedir... Él me decía: 'Nunca dejaría que eso te pasara'".

