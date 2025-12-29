"No funcionaba": las palabras que casi destruyen la carrera de Timothée Chalamet

Los Ángeles, Estados Unidos.- En ‘Marty Supreme’, Timothée Chalamet encarna al jugador de ping pong neoyorquino Marty Reisman, considerado el “mago del tenis de mesa”, y su actuación en este biopic deportivo podría llevarle a su tercera nominación al Oscar como mejor actor e, incluso, a ganar la estatuilla. De momento, y antes del estreno comercial, ya cuenta con una nominación a los Globos de Oro como mejor actor en comedia o musical. Está previsto su estreno en Nueva York el 25 de diciembre, mientras que en España y Latinoamérica habrá que esperar unas semanas más.

En paralelo a sus trabajos, y gracias a ellos, en 2026 Chalamet se sumará al Paseo de la Fama con un hito particular: ser uno de los primeros artistas nacidos en la década de los 90 en obtener su estrella, junto a figuras como la cantante y actriz Miley Cyrus.

El giro de guion

A sus 30 años Chalamet ya ha sido nominado en dos ocasiones al Óscar en la categoría de mejor actor. La primera vez fue con la película que hizo despegar su carrera como actor 'Call me by your name' ('Llámame por tu nombre') de Luca Guadagnino en 2017. Por aquel entonces el joven tenía solo 22 años y su papel de adolescente le hizo aspirar a la estatuilla en la categoría de mejor actor junto a consolidados nombres de la industria como Gary Oldman o Denzel Washington.

La segunda nominación a mejor actor en los Óscar fue este año gracias a su interpretación de Bob Dylan en ‘A complete unknown’ (‘Un completo desconocido’) del director James Mangold. Por este trabajo también ha recibido su primera nominación al Grammy 2026 en la categoría de Mejor Banda Sonora Recopilatoria.



Chalamet ha seguido los pasos de Johnny Depp al dar vida en la ficción a Willy Wonka o al hijo de Eduardo Manostijeras (en un anuncio de la Super Bowl). No obstante, mucho antes de encarnar a estos excéntricos personajes, el actor ya había logrado el reconocimiento global en 2017. Ese año protagonizó dos películas de gran calado, ‘Lady Bird’ de la directora Greta Gerwig; y ‘Call Me by Your Name’, que protagoniza junto a Armie Hammer, por la que consiguió la nominación al Óscar antes citada, al Globo de Oro o al BAFTA a mejor actor. Antes habíamos visto a Chalamet en la serie ‘Homeland’ en la segunda temporada, donde interpreta a Finn Walden, el hijo adolescente del vicepresidente de Estados Unidos o en ‘Interstellar’ de Christopher Nolan. El actor estadounidense ha encarnado en la ficción también al rey Enrique V en ‘The King’ (‘El Rey’) o a Bob Dylan en ‘A complete unknown’, y ahora con la interpretación de Marty Reisman, encarrila su carrera en el mundo cinematográfico a ser actor protagonista y a dar vida a grandes personalidades. Un giro de guion respecto a lo que algunos presagiaban en los inicios de Chalamet. Según confesó el director Guadagnino a la Agencia EFE en una entrevista en 2020, muchos productores dudaron del actor para interpretar a Elio en ‘Call me by your name’. “Cuando escogí a Timothée Chalamet para hacer de Elio muchos productores me decían que no funcionaba porque no tenía la imagen del típico adolescente atractivo, como la de los actores que ellos proponían. Digamos que no cumplía un canon de belleza estándar. Luego interpretó a Elio extraordinariamente y lo escogí por su carácter específico”, confesó el director italiano.

Figura de la moda