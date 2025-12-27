¿Está en duda la continuación de la saga de "Avatar"?

Si bien el director de la cinta más taquillera de todos los tiempos —"Avatar" (2009), con la que se alcanzó una recaudación de 2,923 millones de dólares, sin que otra cinta haya logrado hasta ahora este hito del cine— dijo que " Avatar " tendría cinco entregas, ahora ha dicho que valorará este proyecto dependiendo de la recepción de la tercera entrega que se estrenó en la tercera semana de diciembre, el 19.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Mientras "Avatar: Fuego y cenizas" aún no supera el umbral de los mil millones de dólares en la recaudación en taquillas del mundo, su creador, James Cameron , no da por sentado que la película continúe más allá de la entrega 3.

“No sé si la saga continuará más allá de este punto. Espero que sí", dijo Cameron, respecto a "Fuego y cenizas".

Recordemos que la nueva entrega no tuvo la recaudación que se esperaba, y en su primer fin de semana de estreno obtuvo 345 millones de dólares en la taquilla mundial, no obstante, los expertos le auguran un buen cierre, puesto que las películas de Avatar rondan los dos meses en taquilla.

No obstante, si se compara con otras películas solo Zootopia 2 alcanzó los 559 millones en su fin de semana de estreno, eso sí, beneficiada por la celebración del día de Acción de Gracias.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Esto es lo que hay... Si por alguna razón no llegamos a hacer la 4 y la 5, daré una conferencia de prensa y les diré lo que íbamos a hacer. ¿Qué les parece?”, señaló el director.

Las entrega uno y dos recaudaron en su primer fin de semana 241 y 257 millones, respectivamente, en la taquilla mundial, para alcanzar posteriormente un global tras su retiro de salas, de 2,923 y 2,343 millones de dólares en todo el mundo.

Cameron sabe que tiene la vara alta, y ha decidido no forzar una narrativa que ya no puede superar sus propios números, aunque no descarta explorar otros formatos para la historia, como el libro.

“Hay tanta cultura, trasfondo y detalles laterales en estos personajes que se han desarrollado. Me encantaría hacer algo con ese nivel de detalle minucioso", expresó, pero agregó que "ya no hay un modelo de negocio para eso. La gente ya no lee".

De cualquier manera, Avatar es una película que ha marcado la historia del cine, y ha tenido un nicho muy fiel a pesar de que la franquicia se ausentó de los cines por 13 años, puesto que "Avatar: El camino del agua", se estrenó en 2022.

Aún con todo, no hay nada definitivo, ni el "sí" ni el "no".