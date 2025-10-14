James Cameron estrenará documental sobre "Avatar", según Zoe Saldaña

Los Ángeles, Estados Unidos.- El director y guionista canadiense James Cameron se plantea hacer un documental sobre el rodaje de 'Avatar' .

Así lo ha revelado una de sus protagonistas, Zoe Saldaña, que confía en que esa obra sirva para que la audiencia entienda la técnica de la captura de movimiento.

La intérprete, ganadora de un Óscar en 2025 a la Mejor actriz de reparto por 'Emilia Pérez', dice estar entusiasmada ante la posibilidad de que ese proyecto les permita "explicar, de forma meticulosa, por qué la captura de movimiento es la forma de actuación más empoderadora".