Nickelodeon revive Avatar con un juego de lucha y una serie Chibi para el 20º aniversario

En el marco del vigésimo aniversario de la serie original, el panel reunió a varios de sus protagonistas: Zach Tyler Eisen (Aang), Jack De Sena (Sokka), Michaela Jill Murphy (Toph), Dante Basco (Zuko), Mae Whitman (Katara), el co-creador Bryan Konietzko y la actriz Janet Varney (Korra), quien actuó como moderadora.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El universo de Avatar: The Last Airbender continúa ampliándose. Durante la Comic Con de Nueva York, Nickelodeon anunció el desarrollo de un videojuego de lucha y una nueva serie animada para YouTube, ambos previstos para 2026.

El proyecto más destacado fue la presentación del videojuego Avatar Legends: The Fighting Game (título provisional), una propuesta de combate uno contra uno con animación 2D dibujada a mano. El título incluirá a personajes emblemáticos como Aang, Katara, Sokka, Zuko, Azula, Toph y Korra.

Cada uno desplegará sus habilidades elementales características: Aang podrá entrar en el Estado Avatar, Zuko combinará su dominio del fuego con su identidad del Espíritu Azul, y Korra empleará los cuatro elementos. El lanzamiento está previsto para el verano de 2026 en consolas.

Durante el evento también se presentó una serie de cortometrajes animados en estilo chibi, que se estrenará en el canal oficial de Avatar en YouTube. Estas piezas reinterpretarán escenas conocidas de la serie original y de los cómics, además de incluir nuevas historias. Uno de los primeros episodios recrea el descubrimiento de Aang por parte de Katara y Sokka, con un tono más humorístico y visualmente simplificado.