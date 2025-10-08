De octubre a diciembre 2025: los estrenos más esperados en películas y series

El último trimestre de 2025 llega cargado de grandes estrenos que prometen llenar las salas de cine en todo el mundo y dejar las recaudaciones más altas en los listados. Se suma la propuesta en streaming de series ya consideradas de culto.
Avatar: Fire and Ash, la tercera entrega de la épica saga de James Cameron, invita nuevamente al público a introducirse en Pandora con una historia centrada en las tribus del fuego y un despliegue visual sin precedentes a partir del 19 de diciembre de 2025.
Wicked: Parte 2 pondrá el broche de oro al musical protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande, una producción que combina fantasía, amistad y una puesta en escena espectacular. Se estrenará en la gran pantalla el 21 de noviembre.
“Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, promete una versión intensa, gótica y profundamente humana del clásico de Mary Shelley, con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth como protagonistas. En salas de cine el 17 de octubre de 2025 y el 7 de noviembre a través de Netflix.
El 26 de noviembre la cita es en los cines para el regreso de "Zootopia" en su segunda entrega, una cinta que se perfila como la gran apuesta animada del cierre de año.
Tron: Ares, la nueva era de la icónica saga de ciencia ficción liderada por Jared Leto, es el estreno de esta semana en cines de Honduras.
En cuanto a lo mejor en series para este último trimestre se posiciona el tan esperado cierre del fenómeno global de los Duffer Brothers, que llega con la quinta temporada de Stranger Things y que comenzará a correr en Netflix el 26 de noviembre por medio de tres partes.
HBO Max cerrará octubre con el estreno de la miniserie precuela de It, It: Welcome to Derry, centrada en los orígenes del mal en la ciudad. La producción corre a cargo de Andy Muschietti.
La influencer más famosa de París enfrenta nuevas decisiones personales y profesionales. La quinta entrega de “Emily en París” debutará en Netflix el 18 de diciembre.
Y ya corriendo en la programación de Netflix, la cuarta entrega de The Witcher, ahora con Liam Hemsworth a la cabeza de la trama de fantasía y acción medieval.