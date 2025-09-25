Más lucha y destrucción en el nuevo tráiler de "Avatar: Fuego y ceniza"

El espectáculo visual se despliega en los 2:34 minutos de duración de este avance, en el que se ve a otro clan Na´vi: el Pueblo de las Cenizas , liderado por la nada pacífica Varang, dispuesta a todo por conseguir sus objetivos.

Los Ángeles, Estados Unidos.- "Esto (el fuego), es lo único puro que existe en el mundo", así inicia el tráiler de "Avatar: Fuego y ceniza" , un avance que deja ver a la familia Sully enfrentando nuevos desafíos de supervivencia.

"Avatar: Fuego y ceniza" continúa inmediatamente después de los acontecimientos de "Avatar: El camino del agua".

Aquí, Jake y Neytiri, con sus hijos supervivientes, viven en un Pandora más hostil: el duelo por la pérdida de Neteyam ha dejado a la pareja “con profundas cicatrices” y en búsqueda de nuevos aliados para enfrentar un peligro inédito, derivado de la alianza entre Varang y el coronel Quaritch

Los Sully deberán fortalecer entre ellos para hacerle frente al peligro de los humanos y el de los propios habitantes de Pandora.

Esta nueva entrega está protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña, y suma a su elenco a Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr. y Kate Winslet.

Llegará a los cines el 19 de diciembre de este 2025, precedida por el éxito en taquilla de "Avatar" (2019), con una recaudación mundial de casi 2.92 mil millones de dólares, y de 2.32 mil millones de "Avatar: El camino del agua".

Se espera que la tercera entrega cierre con éxito la taquilla de fin de año, algo casi asegurado con el antecedente de esta franquicia que se extenderá a una cuarta y quinta película, cuyos estrenos el director James Cameron ha dicho que están previstos para 2029 y 2031.