Tegucigalpa, Honduras.- Avatar: Fire and Ash se estrena este 19 de diciembre en cines de todo el mundo con la ambición de igualar el éxito de sus predecesoras. James Cameron regresa a Pandora en esta nueva aventura con Jake Sully y Neytiri Disney, aunque la recepción crítica marca un punto de inflexión para la franquicia más taquillera de la historia.
Con un 68% de aprobación en Rotten Tomatoes tras 88 críticas, es el arranque más bajo de la saga La Casa de EL. La película original de 2009 obtuvo un 81% y 'The Way of Water' de 2022 mantuvo un 76%. Las críticas señalan falta de innovación narrativa y una duración excesiva de tres horas y 15 minutos, convirtiéndola en la más larga de la serie.
La trama se desarrolla un año después de los acontecimientos de 'The Way of Water'. La familia de Jake y Neytiri enfrenta el duelo por la muerte de Neteyam mientras aparece una nueva tribu agresiva, el clan Mangkwan, conocido como el Pueblo de las Cenizas Wikipedia. Esta facción, liderada por la antagonista Varang —interpretada por Oona Chaplin—, establece una alianza con Quaritch, el archienemigo de Jake, desencadenando un conflicto de consecuencias devastadoras en Pandora.
Cameron introduce por primera vez a Na'vi hostiles como villanos principales. El director reveló en entrevistas que quería mostrar otro ángulo de estos personajes, equilibrando la balanza tras presentar durante dos películas ejemplos negativos de humanos frente a Na'vi positivos.
Las proyecciones para el debut doméstico en Estados Unidos y Canadá se sitúan entre 150 y 200 millones de dólares Azteca Jalisco, cifras que superarían el arranque de The Way of Water, que debutó con 134 millones antes de convertirse en fenómeno de recaudación a largo plazo.
El futuro de la franquicia depende del rendimiento de esta tercera entrega. Aunque ya existe metraje grabado para la cuarta parte,
Cameron ha declarado que esperará los resultados de taquilla antes de continuar. La cuarta y quinta entregas están programadas para 2029 y 2031 respectivamente, siempre que 'Fire and Ash' justifique la inversión.
El rodaje de esta película y su predecesora se realizó simultáneamente entre 2017 y 2018, un proceso de 18 meses con el elenco principal. Cameron ha defendido públicamente que ningún momento de la película fue creado con inteligencia artificial generativa, destacando que fueron los actores quienes dieron vida y esencia a cada personaje mediante técnicas de captura de movimiento.
Con un presupuesto reportado de 250 millones de dólares, ligeramente inferior a los 350 millones de su predecesora, 'Fire and Ash' tendrá el camino despejado en la temporada navideña sin competencia directa de otros grandes estrenos.