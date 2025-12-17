Avatar: Fire and Ash llega a Honduras: nuevos villanos y tres horas de duración

Tegucigalpa, Honduras.- Avatar: Fire and Ash se estrena este 19 de diciembre en cines de todo el mundo con la ambición de igualar el éxito de sus predecesoras. James Cameron regresa a Pandora en esta nueva aventura con Jake Sully y Neytiri Disney, aunque la recepción crítica marca un punto de inflexión para la franquicia más taquillera de la historia.

Con un 68% de aprobación en Rotten Tomatoes tras 88 críticas, es el arranque más bajo de la saga La Casa de EL. La película original de 2009 obtuvo un 81% y 'The Way of Water' de 2022 mantuvo un 76%. Las críticas señalan falta de innovación narrativa y una duración excesiva de tres horas y 15 minutos, convirtiéndola en la más larga de la serie.

La trama se desarrolla un año después de los acontecimientos de 'The Way of Water'. La familia de Jake y Neytiri enfrenta el duelo por la muerte de Neteyam mientras aparece una nueva tribu agresiva, el clan Mangkwan, conocido como el Pueblo de las Cenizas Wikipedia. Esta facción, liderada por la antagonista Varang —interpretada por Oona Chaplin—, establece una alianza con Quaritch, el archienemigo de Jake, desencadenando un conflicto de consecuencias devastadoras en Pandora.