Así será la concentración de las candidatas a Miss Universo Honduras 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Las 18 candidatas a Miss Universo Honduras 2026 comenzaron hoy oficialmente su etapa de concentración, el tramo final de un proceso que culminará el próximo 11 de septiembre con la elección de la nueva soberana nacional. La organización del certamen dio a conocer el cronograma oficial que las aspirantes cumplirán durante ocho días, un periodo que combina actividades de convivencia, promoción turística, preparación física y las etapas decisivas de la competencia.

La primera jornada contempla la llegada de las candidatas al hotel sede, una sesión de fotos, una conferencia de prensa y una cena de bienvenida organizada por la producción del evento. Durante el segundo día, las participantes realizarán una sesión de yoga y actividades en kayak y a caballo, además de visitas a Islas Las Ventanas y al parque Pulhapanzak. La jornada cerrará con una cena junto a la organización. El tercer día incluye un recorrido por talleres de artesanos locales y una visita a Finca Las Glorias, con una cena programada en el hotel Agualpa.