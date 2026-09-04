Betis vs Real Madrid EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Sevilla, España .- El Real Madrid que ahora es comandado por el técnico portugués José Mourinho visita al Real Betis por la cuarta jornada de la temporada de LaLiga española.

Mourinho defenderá el liderato del Real Madrid en La Cartuja con tres cambios en su once, Dumfries, Konaté y Güller suplen a Alexander-Arnold, Rudiger y Brahim, frente a un Betis en el que Pellegrini introduce las mismas variantes con la titularidad de Fornals, Llorente y Cucho Hernández.

El técnico portugués mantiene el armazón del equipo que goleó al Málaga el domingo pasado, aunque cambia el perfil derecho de su defensa y centro del campo para jugar de inicio con Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Manuel Pellegrini, por su parte, recurre al habitual titular Cucho Hernández para jugar en punta en lugar de Parrott, mete a Fornals en la banda izquierda en el sitio de Riquelme y hace que Bartra pague los platos rotos de la goleada frente al Levante al suplirlo por Llorente.

El conjunto verdiblanco alineará como titulares a Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal; Antony, Isco, Fornals; y Cucho Hernández.