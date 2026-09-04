Betis vs Real Madrid EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Sevilla, España.- El Real Madrid que ahora es comandado por el técnico portugués José Mourinho visita al Real Betis por la cuarta jornada de la temporada de LaLiga española.
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Mourinho defenderá el liderato del Real Madrid en La Cartuja con tres cambios en su once, Dumfries, Konaté y Güller suplen a Alexander-Arnold, Rudiger y Brahim, frente a un Betis en el que Pellegrini introduce las mismas variantes con la titularidad de Fornals, Llorente y Cucho Hernández.
El técnico portugués mantiene el armazón del equipo que goleó al Málaga el domingo pasado, aunque cambia el perfil derecho de su defensa y centro del campo para jugar de inicio con Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Manuel Pellegrini, por su parte, recurre al habitual titular Cucho Hernández para jugar en punta en lugar de Parrott, mete a Fornals en la banda izquierda en el sitio de Riquelme y hace que Bartra pague los platos rotos de la goleada frente al Levante al suplirlo por Llorente.
El conjunto verdiblanco alineará como titulares a Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal; Antony, Isco, Fornals; y Cucho Hernández.
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