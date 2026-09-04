Estudiante de 13 años apuñala a joven en colegio de Ciudad España

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió durante la hora del recreo en la escuela El Trébol . En medio de la confrontación, un estudiante de 13 años habría herido al joven de 17 años en una de sus piernas.

Tegucigalpa, Honduras.- Un estudiante de 17 años resultó herido con un arma blanca durante una riña ocurrida dentro de un centro educativo de Ciudad España , en el sector de Amarateca, al norte de Tegucigalpa.

Tras el incidente, el adolescente lesionado fue trasladado al Materno Infantil del Hospital Escuela, donde recibió atención médica.

Las primeras versiones señalan que ambos estudiantes se encontraban en una riña cuando ocurrió la agresión.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias que originaron el enfrentamiento y las responsabilidades correspondientes.

El hecho generó preocupación entre la comunidad educativa, mientras se espera conocer más detalles sobre el estado de salud del estudiante herido y las medidas que serán adoptadas por las autoridades del centro educativo.