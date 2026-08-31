Auténticas y bellas: las cinco hondureñas que hicieron historia en Miss Universo

Cinco hondureñas dejaron su huella en la historia de Miss Universo, cada una marcando la diferencia a su manera. Desde Pastora Pagán a Stephanie Cam, las cinco hondureñas que con su belleza y porte son recordadas en Miss Universo.
No podemos hablar de hondureñas que hicieron historia en Miss Universo sin mencionar a Pastora Pagán Valenzuela, quien marcó un antes y un después para Honduras al convertirse en la primera, y única hasta el momento, representante del país que ha logrado clasificar oficialmente en Miss Universo.
La sampedrana hizo historia en la edición de 1955 al ingresar al Top 15 del certamen universal, una hazaña que continúa siendo única para Honduras.
Pastora Pagán representó posteriormente a Honduras en Miss Mundo, consolidando una trayectoria internacional que la convirtió en una pionera de la belleza nacional.
Más de siete décadas después, el nombre de Pastora Pagán Valenzuela sigue siendo sinónimo de la mayor clasificación histórica de Honduras en Miss Universo. En esta imagen junto a la bella Sirey Morán, nuestra segunda representante que ha destacado en Miss Universo en los últimos años.
Sirey Morán llevó la banda de Honduras a Miss Universo y posteriormente volvió a hacer historia al conquistar Nuestra Belleza Latina en 2021.
La hondureña se convirtió en la primera representante del país en ganar el reality Nuestra Belleza Latina, ampliando su éxito más allá de los certámenes tradicionales, pues su talento fue determinante para obtenerlo.
Rebeca Rodríguez representó a Honduras en la 71.ª edición de Miss Universo, celebrada en Nueva Orleans, Estados Unidos en 2022. La sampedrana destacó por su elegancia, dominio del inglés y desenvolvimiento durante las actividades del certamen internacional.
Con apenas 20 años, Rebeca Rodríguez llevó la representación de Honduras a uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo y fue catalogada por los expertos como una de las candidatas más bellas de esa edición.
La belleza, el carisma y la oratoria de Zu Clemente hicieron que su participación en Miss Universo 2023 destacara entre los seguidores del certamen. Durante el concurso celebrado en El Salvador, expertos y missólogos posicionaron a Zu Clemente entre las favoritas del público.
Su carisma le permitió trascender las pasarelas de los certámenes y abrirse espacio en escenarios internacionales de la moda, incluida la Semana de la Moda de Nueva York.
Zu Clemente dejó una huella como una de las representantes hondureñas más recordadas de los últimos años por su seguridad, carisma y dominio de la oratoria.
Su belleza y porte la colocaron entre las candidatas hondureñas más recordadas de las recientes ediciones de Miss Universo.
Finalmente, al top de Miss Honduras que han dejado huella en Miss Universo se suma Stephanie Cam, quien hizo historia al convertirse en la primera madre soltera en ganar el título de Miss Honduras Universo.
La representante hondureña fue reconocida durante Miss Universo 2024 por su belleza y cuidado de la piel, además de destacar por su porte y dominio del inglés.
Su espectacular cabellera también llamó la atención durante el certamen, al punto de ser bautizada como “Miss pelo lindo” en un trend viralizado en TikTok. Entre elegancia, porte de modelo y una melena que recordó el glamour del cine clásico, Stephanie Cam logró destacar durante su paso por Miss Universo 2024.