"Abba cumple mis sueños": La extravagante llegada de Yariela García a Miss Honduras 2026

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.- Yariela García hizo una entrada que nadie esperaba en la concentración de Miss Honduras Universo 2026.

La representante de Comayagua llegó a bordo de un helicóptero hasta un complejo turístico en el Lago de Yojoa, y compartió las emociones del trayecto a través de sus historias de Instagram.

El recorrido terminó justo en la sede donde las 18 candidatas al certamen iniciaron, desde ayer, su jornada de actividades previo a la gala final.

"Estoy que lloro por cómo Abba me consiente y cumple mis sueños", escribió la Miss Grand Honduras 2024 en una de sus historias de Instagram.