"Abba cumple mis sueños": La extravagante llegada de Yariela García a Miss Honduras 2026

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.- Yariela García hizo una entrada que nadie esperaba en la concentración de Miss Honduras Universo 2026.
La representante de Comayagua llegó a bordo de un helicóptero hasta un complejo turístico en el Lago de Yojoa, y compartió las emociones del trayecto a través de sus historias de Instagram.
El recorrido terminó justo en la sede donde las 18 candidatas al certamen iniciaron, desde ayer, su jornada de actividades previo a la gala final.
"Estoy que lloro por cómo Abba me consiente y cumple mis sueños", escribió la Miss Grand Honduras 2024 en una de sus historias de Instagram.
"Así como lo soñé llegar a la concentración del Miss Universo Honduras, así es como lo estoy haciendo una realidad", agregó.
La concentración, organizada por Carimaxx, reúne a las 18 aspirantes que se disputarán la corona el próximo 11 de septiembre en San Pedro Sula.
La agenda contempla ocho días de actividades entre el Lago de Yojoa y sus alrededores. La primera jornada incluyó la llegada de las candidatas al hotel sede, una sesión de fotos, una conferencia de prensa y una cena de bienvenida organizada por la producción del evento.
Entre cámaras y certámenes
García llega a esta etapa del certamen respaldada por una trayectoria que combina la televisión, los negocios de moda y la competencia internacional.
Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduada con honores, y en 2024 representó al país en Miss Grand International, celebrado en Tailandia, donde obtuvo el reconocimiento al Mejor traje nacional.
Ese premio la convirtió en la primera hondureña en recibirlo dentro de un certamen del circuito.
Con la corona en juego, la aspirante suma ahora este episodio a la expectativa que ha generado su participación desde que se confirmó como una de las candidatas favoritas del público rumbo a la gala final del 11 de septiembre.