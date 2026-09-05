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"Abba cumple mis sueños": La extravagante llegada de Yariela García a Miss Honduras 2026

La representante de Comayagua sorprendió al llegar en helicóptero a la concentración de Miss Honduras Universo 2026, en el Lago de Yojoa

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 10:59
Abba cumple mis sueños: La extravagante llegada de Yariela García a Miss Honduras 2026

La gala final de la competencia nacional se celebrará el próximo viernes 11 de septiembre.

 Fotos: Historias de Instagram | @yarielacg

Santa Cruz de Yojoa, Honduras.- Yariela García hizo una entrada que nadie esperaba en la concentración de Miss Honduras Universo 2026.

La representante de Comayagua llegó a bordo de un helicóptero hasta un complejo turístico en el Lago de Yojoa, y compartió las emociones del trayecto a través de sus historias de Instagram.

El recorrido terminó justo en la sede donde las 18 candidatas al certamen iniciaron, desde ayer, su jornada de actividades previo a la gala final.

"Estoy que lloro por cómo Abba me consiente y cumple mis sueños", escribió la Miss Grand Honduras 2024 en una de sus historias de Instagram.

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Instagram

"Así como lo soñé llegar a la concentración del Miss Universo Honduras, así es como lo estoy haciendo una realidad", agregó.

La concentración, organizada por Carimaxx, reúne a las 18 aspirantes que se disputarán la corona el próximo 11 de septiembre en San Pedro Sula.

La agenda contempla ocho días de actividades entre el Lago de Yojoa y sus alrededores. La primera jornada incluyó la llegada de las candidatas al hotel sede, una sesión de fotos, una conferencia de prensa y una cena de bienvenida organizada por la producción del evento.

Entre cámaras y certámenes

García llega a esta etapa del certamen respaldada por una trayectoria que combina la televisión, los negocios de moda y la competencia internacional.

Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduada con honores, y en 2024 representó al país en Miss Grand International, celebrado en Tailandia, donde obtuvo el reconocimiento al Mejor traje nacional.

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Ese premio la convirtió en la primera hondureña en recibirlo dentro de un certamen del circuito.

Con la corona en juego, la aspirante suma ahora este episodio a la expectativa que ha generado su participación desde que se confirmó como una de las candidatas favoritas del público rumbo a la gala final del 11 de septiembre.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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