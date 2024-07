Yariela García, Miss Grand Honduras 2024: De la ‘timidez’ a las pasarelas

Era una niña muy tímida y callada. Mi mamá me decía: “no quiero que vos seas así” entonces me comenzó a meter a clases de modelaje y eso me cambió completamente.

Siento que todo lo que me ha pasado en la vida, ha sido una preparación para este momento. Desde los 19 años comencé en un programa educativo, luego me pasaron como presentadora del segmento de deportes.

Soy un verdadero ejemplo de que cuando uno sueña algo, se cumple. Luchen sin importar los comentarios negativos, al contrario, úsenlos para impulsarse y poder alcanzar esos sueños. El haber estado en televisión te ayuda a creer en vos mismo al momento de expresarte, da un crecimiento increíble.

Tiene una visión clara sobre una fundación para ayudar a los niños en condición de calle. ¿Cómo planea materializar este sueño y cuál sería el primer paso para lograrlo?

Todos esos sueños los he tenido desde niña. Mis padres me enseñaron a compartir con las demás personas y aún más con aquellos que no tienen los suficientes recursos económicos.

Admiro a Sor María Rosa, quien adoptó a más de 20,000 niños a lo largo de su vida. Así como ella, quiero dejar un mundo mejor a cómo lo encontré.

No lo he mencionado, pero después de tener la fundación para niños me encantaría ayudar a las personas de la tercera edad, son tan nobles y muchas veces su familia se olvida de ellos, cuando ya no tienen las fuerzas necesarias para poder trabajar.

El Miss Grand Internacional será en octubre. ¿Cómo se está preparando física y mentalmente para el evento?

Ya nos hemos comenzado a preparar más con pasarela y oratoria. He estado practicando con la gira de medios. El inglés también lo estoy reforzando. Más allá de todo, también hay una planificación increíble y estoy dispuesta a dar todo de mí para dejar a Honduras en lo alto y hacer historia.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las jóvenes que sueñan con participar en certámenes de belleza y seguir una carrera similar a la suya?

También estuve ahí y si es realmente su sueño luchen hasta poder alcanzarlo y siempre tengan en cuenta cuál es el objetivo.

Como embajadora de Honduras en una escena internacional, ¿qué aspectos del país le gustaría destacar?

A su gente tan amable. Usualmente tenemos un concepto erróneo de los hondureños pero en realidad somos muy trabajadoras, humildes, carismáticos y alegres; que tenemos la capacidad de transformar la vida de las personas solamente con sentarnos al lado de la otra.

También me gustaría destacar toda su riqueza natural, que las personas a nivel mundial se enteren que en un país pequeño hay cosas enormes, incluyendo sus personas con gran corazón.