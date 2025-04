Pareja de ingenieros había recibido amenazas por casi un año tras ser estafados

Hasta el momento se desconoce si fue por miedo o incredulidad, que no presentaron una denuncia, a pesar de que claramente se enfrentaban a un grupo criminal que los estaba estafando.

El testigo protegido presentado por la Fiscalía reveló detalles del caso que generaban numerosas dudas. Según su declaración, no se trataba simplemente de un robo de vehículos, sino de amenazas que las víctimas habían estado recibiendo durante casi un año.

Según las declaraciones, la muerte de Fernanda Leticia Jiménez Padilla (de 24 años) y su novio Rubén Edgardo Morales Mejía (de 19), ocurrido el viernes 28 de marzo, no fue un simple robo, sino que se trató de un hecho planificado por una banda criminal.

Comayagua, Honduras.- “Fernanda estaba preocupada, ya le había depositado mucho dinero a Toño y no recibía respuesta del carro que le había comprado desde el año pasado”, fue el relato de un testigo protegido en la audiencia inicial en el caso de la pareja de jóvenes ingenieros asesinados en Comayagua.

En su declaración, el testigo afirmó: "Luego él (Toño) amenazaba a Fernanda, y después lo hizo con Rubén, pero no hicieron nada”.

EL HERALDO tuvo acceso al interrogatorio de la Fiscalía en la audiencia inicial contra los acusados.

Fiscal: ¿Cómo sabe usted que ella le hizo el depósito a Mario Antonio Álvarez?

Testigo: Ella me lo comentó aproximadamente en junio del año pasado.

Fiscal: ¿Por qué afirma usted que Mario nunca le entregó el vehículo a Fernanda?

Testigo: Ella me dijo que estaba trabajando y que mes a mes le estaba pagando para cuando el carro estuviera en Cortés o en el país, para estar sin deberle nada.

Fiscal: ¿Por qué afirma que Mario amenazaba a Fernanda y a Rubén?

Testigo: Ella dejó un mensaje de que le depositara a X persona que no sé quién es y que le depositará más dinero y ella le respondía que ya le había pagado todo.

Fiscal: ¿Esos mensajes en qué fecha iniciaron?

Testigo: La fecha exacta no la sé, pero en los mensajes están las fechas.

Fiscal: ¿Cómo usted se da cuenta de que esas amenazas se hacen efectivas?

En ese momento, la defensa presentó una objeción argumentando que la pregunta era repetitiva. El juez aceptó la objeción, lo que obligó a la fiscal a reformular la interrogante.

Fiscal: ¿Qué sucede cuando usted tiene conocimiento de las amenazas a las que son víctimas Rubén y Fernanda Jiménez?

La defensa objeta porque afirma que el testigo no ha referido nada de lo se pregunta, a lo que el juez declara con lugar y manda a replantear la interrogante.

Fiscal: ¿Usted cuando se da cuenta de esas amenazas? ¿Qué acciones tomó usted?

Testigo: Me quedé pensando y cuando desapareció el viernes, luego de salir de su trabajo y no llegar a su casa, me preocupé. Al final del interrogatorio hizo una pregunta al testigo.

Fiscal: Sobre esas amenazas que recibía Fernanda, aparte de usted que las conoció, ¿sabe si ella hizo algo más sobre las amenazas y él?

Testigo: Solo dijo que estaba preocupada.

Además del testigo protegido, la Fiscalía tiene declaraciones de personas que relatan lo que sucedió con Fernanda Leticia Jiménez y su novio Rubén Edgardo Morales Mejía.