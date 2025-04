Kimberly Dos Ramos preocupa por su delgadez: así ha sido su cambio físico

"Soy una mujer que come muy bien, no se preocupen, solo que yo hago mucho ejercicio y yo quería marcar un antes y un después del cuerpo y el aspecto que tenía mi personaje anterior con este personaje nuevo y yo creo que es parte del trabajo de los actores, en algún momento nos van a ver subidos de peso, bajados de peso, tonificados del ejercicio, no tan tonificados y es parte de la construcción del personaje y yo así visualicé a mi Victoria y me la estoy disfrutando y me veo me encanta lo que estoy viendo", dijo.