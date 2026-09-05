Récords despedazados: 2026, la mejor temporada del hondureño Mauricio Dubón en la MLB

Atlanta, Estados Unidos.- Lo que comenzó como un cambio de aires terminó convirtiéndose en una de las decisiones más importantes en la carrera de Mauricio Dubón. El hondureño dejó a los Astros de Houston para incorporarse a los Bravos de Atlanta con la misión sumar más participaciones en el diamante. A medida que avanzó la temporada, Dubón se transformó en una pieza importante para Atlanta, equipo que marcha en el primer lugar de la División Este de la Liga Nacional. El catracho llegó a los Bravos respaldado por una destacada trayectoria. Antes de iniciar esta nueva etapa, ya había conquistado dos Guantes de Oro de la Liga Americana como mejor Utility, en 2023 y 2025, además de formar parte del equipo de los Astros que ganó la Serie Mundial en 2022.

Sin embargo, la campaña 2026 está demostrando que su nivel todavía no había sido explotando al cien por ciento.

2026, la mejor temporada ofensiva de Mauricio Dubón

Hasta el cierre de la jornada del 4 de septiembre, Dubón registra 133 juegos disputados, 497 turnos oficiales, 133 imparables, 60 carreras anotadas, 24 dobles, dos triples, 11 jonrones, 66 carreras impulsadas, 31 bases por bolas y siete bases robadas. Además, presenta un promedio de bateo de .268, un porcentaje de embasado de .312, slugging de .390 y un OPS de .702. Más allá de sus números generales, la temporada está teniendo un significado especial porque el hondureño está estableciendo varias de las mejores marcas ofensivas de su carrera en las Grandes Ligas.

Dubón rompe varias marcas personales

Uno de los registros que más sobresale es el de los cuadrangulares. Dubón suma 11 jonrones en la temporada, cifra que representa un nuevo récord personal. Su anterior mejor registro era de 10 palos, conseguido en 2023. El undécimo cuadrangular llegó precisamente ayer ante los Phillies de Filadelfia. El hondureño conectó un batazo de dos carreras en la octava entrada que contribuyó al triunfo de Atlanta por 5-2.

Otras marcas personales que ha superado

-133 hits, superando los 130 que consiguió en 2023. -11 cuadrangulares, dejando atrás los 10 de 2023. -66 carreras impulsadas, muy por encima de las 47 que tenía como mejor registro anterior. -194 bases totales, superando las 192 que alcanzó en 2023. Además, durante agosto alcanzó las 300 carreras anotadas en su carrera y también llegó a los 600 imparables en Grandes Ligas. En otras palabras, la campaña 2026 ya puede considerarse, desde el punto de vista estadístico, como la temporada ofensiva más productiva de Mauricio Dubón en las Mayores.

Su versatilidad sigue siendo una de sus grandes fortalezas

Aunque sus números ofensivos han tomado protagonismo, Dubón mantiene una de las características que lo han convertido en un jugador tan valioso. Su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones lo respalda.

El hondureño ha sido utilizado tanto en el campocorto como en los jardines, demostrando su condición de utility en el equipo de Walt Weiss. Atlanta ha aprovechado constantemente esa versatilidad para cubrir diferentes necesidades dentro de su plantilla. Incluso durante agosto, Dubón recibió una responsabilidad ofensiva importante al aparecer en el cuarto turno del orden al bate, una muestra de la confianza que ha ido ganando dentro del equipo.

Galardonado con importante premio

El gran momento de Dubón también se reflejó fuera del terreno de juego. En las últimas semanas, el hondureño fue elegido como ganador del Heart & Hustle Award 2026 de los Bravos de Atlanta, reconocimiento otorgado por la Major League Baseball Players Alumni Association.