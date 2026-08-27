Mauricio Dubón hace historia: El hondureño gana el Heart & Hustle Award con los Bravos en la MLB

Atlanta, Estados Unidos.- El beisbolista hondureño Mauricio Dubón continúa escribiendo su nombre en las páginas dorada de la historia del béisbol mundial. El pelotero sampedrano fue elegido en las últimas horas como el ganador del Heart & Hustle Award 2026 de los Bravos de Atlanta, un reconocimiento que distingue a los jugadores que representan la pasión, entrega, esfuerzo y valores tradicionales del béisbol. El galardón tiene un significado especial para el catracho, ya que "Duby" se convirtió en el primer hondureño en recibir este reconocimiento, sumando así otro logro a una carrera que lo ha convertido en uno de los principales representantes del deporte nacional.

El Heart & Hustle Award es entregado anualmente por la Major League Baseball Players Alumni Association (MLBPAA) y cuenta con una particularidad: es un premio en el que tienen un papel fundamental los exjugadores de las Grandes Ligas. Para la elección de los ganadores de cada equipo, la MLBPAA cuenta con comités integrados por expeloteros vinculados a cada organización. En total, son seleccionados 30 ganadores, uno por cada equipo de las Grandes Ligas. Posteriormente, al finalizar la temporada, todos ellos pasan a una votación para determinar al ganador absoluto del Heart & Hustle Award. En esa etapa participan tanto exjugadores como aficionados. Por lo tanto, el reconocimiento recibido por Mauricio con Atlanta no significa todavía que haya sido elegido como el ganador general del premio en 2026. El hondureño ahora forma parte de los 30 candidatos que competirán por ese máximo reconocimiento, cuyo ganador será anunciado posteriormente. El homenaje al hondureño se produjo durante la serie de los Bravos contra los Dodgers de Los Ángeles. En la previa del encuentro, Dubón recibió oficialmente el reconocimiento correspondiente a Atlanta. La propia MLB publicó imágenes del momento en que el catracho recibió el premio y posteriormente expresó sus palabras de agradecimiento a todas las personas que lo apoyan.

Importancia del galardón

A diferencia de otros reconocimientos individuales de MLB, el Heart & Hustle Award no se centra exclusivamente en los números ofensivos o defensivos de un jugador. El reconocimiento busca destacar a peloteros que demuestran una verdadera pasión por el béisbol y que representan los valores, el espíritu y las tradiciones del deporte. La entrega también toma en cuenta aspectos como la ética de trabajo, la actitud, la dedicación y la manera en que el jugador contribuye dentro y fuera del terreno. En el caso de Dubón, su versatilidad ha sido uno de los elementos que más ha marcado su trayectoria. El hondureño ha demostrado capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones y, durante su primera temporada con Atlanta, asumió un papel importante dentro del equipo. Además de su aporte deportivo, Dubón ha sido valorado por su personalidad dentro del clubhouse y por su disposición para asumir diferentes responsabilidades cuando el equipo lo necesita.

Un premio con nombres importantes

El Heart & Hustle Award cuenta con una lista de ganadores que incluye a algunas de las figuras más reconocidas de las Grandes Ligas. Entre los jugadores que han obtenido el premio absoluto aparecen nombres como Craig Biggio, Albert Pujols, Mike Trout, Mookie Betts y Paul Goldschmidt, entre otros. Biggio, integrante del Salón de la Fama, consiguió el reconocimiento en dos ocasiones consecutivas, en 2006 y 2007.

Más recientemente, Bobby Witt Jr., estrella de los Kansas City Royals, conquistó el premio absoluto en 2025. Con ese triunfo se convirtió en el primer jugador desde Craig Biggio en ganar el reconocimiento general en temporadas consecutivas.

Dos Guantes de Oro y una Serie Mundial