Denuncian engaño a Julián Álvarez: Revelan el mal momento que vive al no ser fichado por Barcelona

Tremendo revuelo se ha armado en el caso de Julián Álvarez. Denuncian que lo están engañando y señalan culpables.
El conflicto entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid volvió a ganar fuerza este jueves, luego de que el delantero argentino se ausentara por segundo día consecutivo de los entrenamientos del conjunto rojiblanco.
Mientras crecen los rumores sobre una posible salida de la Araña, su situación también fue protagonista en Mónaco, donde se realizó el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League.
Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, estuvo presente en el evento y aprovechó la ocasión para pronunciarse sobre el futuro de Julián Álvarez y la posibilidad de que abandone el equipo.
El dirigente rojiblanco dejó clara la postura del club al afirmar que su principal deseo es mantener al atacante argentino: “Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético”.
Gil Marín destacó la importancia de Álvarez para el proyecto deportivo del Atlético y señaló que “para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es”, dejando en evidencia el valor que tiene para la institución.
Sin embargo, el CEO colchonero reconoció que podrían estudiar una alternativa si el futbolista considera que no puede continuar en Madrid, aunque fue tajante al descartar al Barcelona como posible destino.
“Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid buscaremos una alternativa, pero nunca será el Barcelona”, manifestó Gil Marín, quien reiteró que el conjunto catalán está completamente descartado de cualquier negociación.
En medio de esta disputa apareció el Arsenal, club que estaría dispuesto a pagar los 150 millones de euros que exige el Atlético de Madrid para dejar salir a su principal figura, de acuerdo con la información de Fabrizio Romano.
Pese al interés del conjunto inglés, la operación tendría un serio obstáculo, ya que Julián Álvarez tendría decidido que únicamente aceptaría marcharse del Atlético si la posibilidad es para jugar con el Barcelona.
La situación del delantero argentino también preocupa a la directiva rojiblanca, especialmente después de su ausencia en los entrenamientos, algo sobre lo que Gil Marín aseguró: “Julián está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”.
El máximo responsable del Atlético aseguró que lamenta profundamente el momento que atraviesa el futbolista y recordó la relación que mantienen desde hace tiempo: “Le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, gran profesional y gran futbolista”.
Gil Marín consideró que Álvarez atraviesa un momento complicado tanto en lo deportivo como en lo personal y afirmó que actualmente se encuentra “completamente confundido” por todo lo ocurrido alrededor de su futuro.
La tensión aumentó todavía más después de que el dirigente rojiblanco cuestionara las declaraciones de Joan Laporta y dejara claro que el Atlético no está dispuesto a sentarse a negociar con el Barcelona por el delantero argentino.
“No vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto”, afirmó Gil Marín, quien incluso aseguró que cuenta con el respaldo de los accionistas y directores del Atlético para mantener una postura firme sobre el futuro de Julián.
El dirigente colchonero fue todavía más contundente al asegurar que la salida del argentino rumbo al conjunto catalán no está contemplada: “El jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad”.
Desde Barcelona, el vicepresidente Rafa Yuste evitó entrar en detalles sobre una eventual contratación de Julián Álvarez y recordó que el mercado de fichajes se encuentra en su etapa definitiva.
Yuste defendió el trabajo realizado por el área deportiva azulgrana y señaló que su responsabilidad como directivo es respaldar a los profesionales que están gestionando las operaciones del club.
El vicepresidente del Barcelona también respondió a las críticas de Gil Marín y mostró su sorpresa por el tono utilizado contra la entidad catalana, al considerar que sus palabras fueron más allá de una simple diferencia entre clubes.
“Me sorprende que conociéndolo haya podido hacer estas declaraciones”, expresó Yuste, quien posteriormente acusó al dirigente rojiblanco de faltar al respeto tanto al presidente Joan Laporta como al resto de profesionales del Barcelona.
A pesar de la fuerte disputa entre ambas instituciones, Yuste aseguró que el Barcelona mantiene su respeto por el Atlético y dejó abierta la puerta al interés por cualquier futbolista que quiera vestir la camiseta azulgrana: “Si un jugador quiere venir a un club, pues por supuesto que nos ilusiona”.