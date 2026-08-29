Hondureño Mauricio Dubón brilla y los Bravos de Atlanta remontan ante Colorado

Colorado, Estados Unidos.- Los Bravos de Atlanta derrotaron este sábado 2-1 a los Rockies de Colorado en el Truist Park, en un partido donde el hondureño Mauricio Dubón fue protagonista tanto a la ofensiva como a la defensiva. El catracho se convirtió en el héroe de la jornada al anotar en la octava entrada la carrera que significó la remontada y el triunfo de Atlanta. Con dos outs, Matt Olson conectó un imparable y posteriormente Dubón respondió con otro hit para colocar corredores en las esquinas.

Michael Harris apareció después con un doblete y Dubón protagonizó una espectacular carrera hacia el plato. El hondureño se lanzó de cabeza para llegar a salvo y darle vuelta al marcador, provocando la celebración de los aficionados en el Truist Park. Pero el aporte de Dubón no terminó con su actuación ofensiva. El jugador hondureño también brilló con el guante y fue determinante para contener a la ofensiva de Colorado. Dubón participó en dos dobles matanzas, una junto a Ozzie Albies y otra ejecutada por él mismo. Además, realizó una espectacular atrapada lanzándose hacia su izquierda, una acción que levantó de sus asientos a los aficionados. Con el triunfo, los Bravos consiguieron su sexta victoria consecutiva y mejoraron su registro a 81-55, manteniéndose como líderes de la División Este de la Liga Nacional. Además, Atlanta igualó a los Dodgers de Los Ángeles con 81 triunfos, situándose entre los mejores registros de las Grandes Ligas.