Calles cerradas este domingo 6 de septiembre por desfiles de prebásica en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los desfiles de prebásica marcarán la jornada cívica de este domingo 6 de septiembre en distintos sectores de Tegucigalpa, con recorridos que generarán cierres temporales de calles desde las 6:00 de la mañana. Los protagonistas de la jornada serán niños y niñas del nivel prebásico, quienes participarán en los actos cívicos programados como parte de las celebraciones por los 205 años de Independencia Patria de Honduras. Ante el desarrollo de estas actividades, la Alcaldía del Distrito Central dio a conocer los sectores donde se aplicarán cierres de calles, con el propósito de que la ciudadanía pueda organizar sus traslados y reducir el impacto de las restricciones en la circulación.

Cierres programados

Entre las zonas que tendrán cierres se encuentran: Distritos 1, 5 y 10, con un recorrido que comenzará en el sector del bulevar Kennedy y Centroamérica, con salida desde el INTAE, rotonda Palmas, tercera entrada Kennedy, redondel de la primera entrada, oreja del bulevar Fuerzas Armadas, finalizando en el Parque Las Banderas. En el Distrito 4, las restricciones se concentrarán en la ruta comprendida entre Laboratorios Francelia y el Instituto Nido de Águilas, mientras que en el Distrito 6, el recorrido se desplazará desde el Edificio Rojo hasta el Parque Central. Asimismo, en el Distrito 7, los participantes recorrerán el tramo desde la colonia Torocagua hasta Mall Premier, mientras que en el Distrito 8, la actividad comenzará frente a la Estación de Bomberos y avanzará hacia el bulevar del Norte, inicio del puente y primera entrada vehicular de Mall Premier, donde finalizará la actividad.

El Distrito 9 también tendrá restricciones a lo largo de la segunda avenida hasta la Escuela Nacional de Bellas Artes. Por su parte, el Distrito 11 tendrá un recorrido desde Tiendas Centro, pasarán por la rotonda Plaza Tigo, tomarán el primer retorno del bulevar Morazán y finalizarán en el puente del bulevar Morazán. En el Distrito 13, la ruta iniciará en Granitos y Terrazos, continuará por la bocacalle número 1 y número 2 de Los Alcaldes, rotonda de avenida Independencia por gasolinera Puma y terminará frente al supermercado La Colonia. Para el Distrito 14, su recorrido contempla una salida frente al PANI, paso por el redondel Próceres, túnel de avenida La Paz, intersección hacia El Manchén y avenida Gutemberg. Finalmente, en el Distrito 15 los desfiles recorrerán desde Metro Mall hasta el Parque Amistad, en la colonia 21 de Febrero.