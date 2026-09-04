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Tegucigalpa impulsa alianza con Santiago para mejorar seguridad y orden público

La Alcaldía del Distrito Central pretende conocer qué medidas implementadas en Santiago, una municipalidad de Chile, pueden adaptarse a la capital para enfrentar el deterioro de espacios públicos

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 15:23
Tegucigalpa impulsa alianza con Santiago para mejorar seguridad y orden público

La búsqueda de soluciones para la inseguridad, el comercio informal y el deterioro urbano llevó a los alcaldes de Tegucigalpa y Santiago a plantear una nueva agenda de cooperación.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Seguridad, recuperación de espacios públicos, orden urbano y uso de tecnología son algunos de los problemas que Tegucigalpa busca abordar mediante un acercamiento con la municipalidad de Santiago de Chile.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, se reunió con su homólogo de Santiago de Chile, Mario Desbordes, en un encuentro en el que ambas autoridades analizaron experiencias municipales que podrían ser consideradas para atender problemas similares en sus ciudades.

El acercamiento ocurre mientras Tegucigalpa enfrenta retos relacionados con el deterioro de espacios públicos, el comercio informal, la seguridad y la necesidad de agilizar los servicios que presta la Alcaldía a los ciudadanos.

Uno de los temas planteados fue la actualización del convenio entre ambas capitales, suscrito en 1998 durante la administración del entonces alcalde capitalino César Castellanos.

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“Las ciudades enfrentamos desafíos muy similares. Queremos aprender de las experiencias que están funcionando en Santiago y compartir también las nuestras”, expresó Zelaya.

El intercambio permitiría conocer medidas aplicadas en Santiago para enfrentar problemas de seguridad y determinar cuáles podrían adaptarse a las condiciones del Distrito Central.

Otro de los puntos abordados fue la recuperación de espacios públicos, un problema que en Tegucigalpa está relacionado con ocupaciones, deterioro de áreas comunes y dificultades para mantener el orden en diferentes sectores de la ciudad.

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Las autoridades hablaron también sobre la necesidad de ordenar las actividades comerciales y reducir la competencia desleal frente a los establecimientos que operan formalmente y cumplen con sus obligaciones.

La tecnología fue otro de los componentes del encuentro, particularmente por su posible aplicación en los servicios municipales y en la relación entre los ciudadanos y la Alcaldía.

“La inteligencia artificial puede ayudarnos a entender mejor a nuestros ciudadanos, atenderlos mejor y modernizar los servicios municipales”, consideró Juan Diego Zelaya.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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