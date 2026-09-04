Tegucigalpa impulsa alianza con Santiago para mejorar seguridad y orden público

Tegucigalpa, Honduras.- Seguridad, recuperación de espacios públicos, orden urbano y uso de tecnología son algunos de los problemas que Tegucigalpa busca abordar mediante un acercamiento con la municipalidad de Santiago de Chile.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, se reunió con su homólogo de Santiago de Chile, Mario Desbordes, en un encuentro en el que ambas autoridades analizaron experiencias municipales que podrían ser consideradas para atender problemas similares en sus ciudades. El acercamiento ocurre mientras Tegucigalpa enfrenta retos relacionados con el deterioro de espacios públicos, el comercio informal, la seguridad y la necesidad de agilizar los servicios que presta la Alcaldía a los ciudadanos. Uno de los temas planteados fue la actualización del convenio entre ambas capitales, suscrito en 1998 durante la administración del entonces alcalde capitalino César Castellanos.

“Las ciudades enfrentamos desafíos muy similares. Queremos aprender de las experiencias que están funcionando en Santiago y compartir también las nuestras”, expresó Zelaya. El intercambio permitiría conocer medidas aplicadas en Santiago para enfrentar problemas de seguridad y determinar cuáles podrían adaptarse a las condiciones del Distrito Central. Otro de los puntos abordados fue la recuperación de espacios públicos, un problema que en Tegucigalpa está relacionado con ocupaciones, deterioro de áreas comunes y dificultades para mantener el orden en diferentes sectores de la ciudad.