Honduras y El Salvador consolidan alianza legislativa para impulsar desarrollo y seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Con una visión enfocada en la integración regional y el beneficio mutuo, una comitiva de la junta directiva del Congreso Nacional de Honduras, encabezada por su presidente Tomás Zambrano, sostuvo este viernes un encuentro bilateral en la capital salvadoreña con el titular de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Esta histórica reunión, que representa la primera visita oficial de un presidente parlamentario de la región a la actual legislatura salvadoreña, sentó las bases para una agenda de trabajo conjunta destinada a fortalecer la seguridad ciudadana, la inversión, la educación y el turismo en ambos países. El encuentro se desarrolló en un ambiente de alta cooperación, donde los legisladores hondureños de distintas bancadas políticas coincidieron en la importancia de estudiar y adaptar las experiencias exitosas de El Salvador.

Como principal acuerdo práctico, se anunció que las comisiones ordinarias de seguridad de ambos congresos se integrarán de inmediato en mesas de trabajo técnicas, permitiendo robustecer las propuestas de ley que se impulsarán en Honduras para potenciar la tranquilidad de la población. “Hemos hablado de diferentes temas de interés de ambas naciones; primero fortalecer los lazos de hermandad entre Honduras y El Salvador entre ambas asambleas”, destacó Zambrano. El presidente del Legislativo hondureño, quien representa al departamento fronterizo de Valle, subrayó que el intercambio de buenas prácticas también abarcará áreas vitales como la salud pública, la inversión privada y el desarrollo del sector turístico regional. La delegación hondureña mostró un especial interés en las innovaciones estructurales y normativas del país vecino. El vicepresidente del Congreso Nacional, Jhosy Toscano, calificó la jornada como sumamente constructiva y adelantó el diseño de nuevos proyectos de ley basados en los marcos penales salvadoreños.