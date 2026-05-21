Presidentes legislativos de Honduras y El Salvador buscan fortalecer agenda regional

La cita oficial está programada para realizarse este viernes -22 de mayo- por la mañana en las instalaciones de la Asamblea Legislativa salvadoreña, en San Salvador.

La reunión estará encabezada por el titular del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano , y su homólogo de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro , miembro del partido Nuevas Ideas, quienes liderarán las mesas de trabajo entre ambas delegaciones de diputados.

Tegucigalpa, Honduras.- Los presidentes de los poderes legislativos de Honduras y El Salvador sostendrán un encuentro bilateral con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación y coordinar agendas conjuntas en beneficio de ambos países.

Este acercamiento busca consolidar un canal de comunicación directo y permanente entre los parlamentos de ambos países, priorizando el intercambio de experiencias legislativas exitosas y el abordaje de desafíos comunes que impactan directamente en la calidad de vida de las poblaciones de las dos naciones centroamericanas.

Uno de los ejes centrales del diálogo será la modernización de los procesos parlamentarios y la optimización de las labores de las comisiones legislativas junto a sus equipos de asesores.

Las delegaciones analizarán los mecanismos de digitalización, transparencia y eficiencia administrativa que ha implementado el congreso salvadoreño, buscando replicar las buenas prácticas para agilizar el dictamen de leyes y mejorar el impacto del trabajo de las comisiones en el hemiciclo hondureño.

En materia de seguridad y desarrollo económico, Zambrano y Castro compartirán los resultados de las estrategias implementadas en sus respectivos países para combatir las estructuras criminales transnacionales.

Asimismo, la agenda contempla la creación de marcos jurídicos e incentivos fiscales binacionales que promuevan la atracción de inversión extranjera directa, la generación de empleos formales en las zonas fronterizas y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para los capitales regionales.

El encuentro también reservará un espacio prioritario para abordar el turismo y las reformas político-electorales.

Los legisladores discutirán iniciativas orientadas a facilitar el tránsito de personas y dinamizar el turismo intrarregional, así como el análisis de las recientes reformas aplicadas a los órganos electorales de ambos países, enfocadas en garantizar la gobernabilidad, la agilidad en la toma de decisiones y la transparencia en los procesos democráticos.

Las autoridades hondureñas destacaron la importancia de este encuentro al señalar que la intención primordial es concentrarse en los temas que verdaderamente interesan al ciudadano común y corriente.