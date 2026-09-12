Palillonas del Instituto Monterrey se preparan para abrir con color y elegancia los desfiles patrios

A pocas horas de que las calles se llenen de civismo y música, las palillonas del Instituto Monterrey afinan los últimos detalles para convertirse en una de las principales atracciones de los desfiles patrios del 15 de septiembre de 2026.
Kendra Yohany Mendoza Hernández tiene 17 años y cursa el último año de bachillerato técnico profesional en Informática.
Brianna Julieth Zepeda Gómez tiene 17 años y cursa el último año de bachillerato técnico profesional en Informática.
April Gabriela Murillo Moya tiene 16 años y cursa onceavo grado de bachillerato en Contaduría y Finanzas.
Ashly Nicol Amador García está en onceavo grado de bachillerato técnico profesional en Informática y tiene 16 años.
Nathaly Lilieth Canales Ramos está en primer año de bachillerato técnico profesional en Informática y tiene 17 años.
Génesis Vanessa Andino Barahona tiene 17 años y está en onceavo grado de bachillerato técnico profesional en Informática.
Vivian Celeste Nolasco Mendoza tiene 15 años y cursa el décimo grado de bachillerato en Contaduría y Finanzas.
Eibi Anahí Olivera Alvarenga tiene 16 años y estudia bachillerato en Contaduría y Finanzas.
Sharon Sofía González Ordóñez cursa el último año de bachillerato en Ciencias y Humanidades y tiene 16 años.
Jancy Malineli Barahona Reyes está en onceavo grado de bachillerato técnico profesional en Informática y tiene 16 años.
Kimberlyn Desire Díaz Valdez tiene 16 años y está en octavo grado.
Las jóvenes, que representarán al primer centro educativo en participar en el recorrido, han mantenido una intensa preparación desde el mes de mayo bajo la coordinación de la profesora Jessica Flores, encargada del cuadro de palillonas y pomponeras.
Dayana Lizeth Abadie Martínez tiene 14 años y está en octavo grado.
Angie Maribel Oyuela Méndez tiene 18 años y cursa el último año de bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Rut Elizabeth Cerna Cáceres está en décimo grado y tiene 15 años.
Allison Sharloth Hernández Andino tiene 16 años y cursa el último año de bachillerato en Ciencias y Humanidades.