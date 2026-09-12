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Pomponeras del Instituto Monterrey se preparan para los desfiles patrios

Las jóvenes comenzaron su preparación desde mayo y en los últimos días han intensificado sus jornadas de ensayo de cara a la celebración de las fiestas patrias

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 15:33
Pomponeras del Instituto Monterrey se preparan para los desfiles patrios
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La cuenta regresiva para los desfiles patrios del 15 de septiembre ya comenzó y las pomponeras del Instituto Monterrey se encuentran en la etapa final de su preparación. Conózcalas en la siguiente galería:

 Foto: Estalin Irías | EL HERLADO
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La pequeña Alessia Ávila tiene apenas 2 añitos y forma parte del grupo de pomponeras del Instituto Monterrey.

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Sheyla Nicolle Betancourht Moreno tiene 14 años y está en séptimo grado.

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Maybeel Zoé Mejía Ordóñez tiene 16 años y está en décimo primer grado de bachillerato técnico profesional en Informática.

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Elizabeth Esther Matute Hernández está en séptimo grado y tiene 13 años.

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Jireh Alexandra Ávila Amador tiene 13 años y está en octavo grado. Es la hermana mayor de Alessia.

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Ninoska Yamileth Zelaya Sánchez está en octavo grado y tiene 16 años.

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María Fernanda Colindres Ordoñez tiene 13 años y está en séptimo grado.

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Ury Jetzebel Sahory Martínez Gómez tiene 12 años y está en séptimo grado.

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Chelsia Nazaret Rodríguez Romero tiene 13 años y está en octavo grado.

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Kimberly Dayana Ordoñez Hernández tiene 13 años y está en séptimo grado.

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Brithanny Sofía Benítez Sánchez está en séptimo grado y tiene 13 años.

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Valery Elienai Hernández Cárdenas está en séptimo grado y tiene 12 años.

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