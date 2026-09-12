Pomponeras del Instituto Monterrey se preparan para los desfiles patrios

La cuenta regresiva para los desfiles patrios del 15 de septiembre ya comenzó y las pomponeras del Instituto Monterrey se encuentran en la etapa final de su preparación. Conózcalas en la siguiente galería:
La pequeña Alessia Ávila tiene apenas 2 añitos y forma parte del grupo de pomponeras del Instituto Monterrey.
Sheyla Nicolle Betancourht Moreno tiene 14 años y está en séptimo grado.
Maybeel Zoé Mejía Ordóñez tiene 16 años y está en décimo primer grado de bachillerato técnico profesional en Informática.
Elizabeth Esther Matute Hernández está en séptimo grado y tiene 13 años.
Jireh Alexandra Ávila Amador tiene 13 años y está en octavo grado. Es la hermana mayor de Alessia.
Ninoska Yamileth Zelaya Sánchez está en octavo grado y tiene 16 años.
María Fernanda Colindres Ordoñez tiene 13 años y está en séptimo grado.
Ury Jetzebel Sahory Martínez Gómez tiene 12 años y está en séptimo grado.
Chelsia Nazaret Rodríguez Romero tiene 13 años y está en octavo grado.
Kimberly Dayana Ordoñez Hernández tiene 13 años y está en séptimo grado.
Brithanny Sofía Benítez Sánchez está en séptimo grado y tiene 13 años.
Valery Elienai Hernández Cárdenas está en séptimo grado y tiene 12 años.