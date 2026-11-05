Menos lluvias y más incertidumbre: lo que viene para el Corredor Seco de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque Honduras ha tenido un respiro con las pocas lluvias registradas entre octubre e inicios de noviembre, el panorama que viene no es nada alentador, sobre todo para el Corredor Seco. El país, influenciado por choque de vientos que transportan humedad del Pacífico con los del este, está reportando prácticamente las últimas precipitaciones del año, porque "estamos entrando a la fase de transición entre la temporada lluviosa y la temporada seca en el Corredor Seco, precisamente los municipios que tenemos bajo alerta roja (por sequía)", indicó Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Esto significa que en esta región, que abarca el sur, parte del centro, oriente y occidente, a partir del 20 de noviembre hasta abril de 2027 dejará de registrar precipitaciones (como todos los años), aunque con una condicionante: en la temporada ciclónica las lluvias estuvieron por debajo del promedio debido al fenómeno de El Niño. Es decir, para 2027 la situación hídrica podría agudizarse. La Organización Meteorológica Mundial dijo que El Niño alcanzará en diciembre su pico máximo debido al calentamiento de los océanos y que se mantendrá con gran fuerza hasta febrero de 2027. Este fenómeno, que se traduce en ausencia o disminución de lluvias en el Corredor Seco, ya dejó miles de pérdidas en la siembra de primera, pero también provocó inseguridad alimentaria en 1.9 millones de personas, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La gente está esperando estas lluvias para cosechar maíz y frijol en esta zona, ya que han estado muy estresados los cultivos porque hemos tenido ausencia de lluvias o han sido muy limitadas", mencionó Argeñal, refiriéndose a las precipitaciones de esta semana que podrían ayudar a que las cosechas no se pierdan del todo.

Lluvias por debajo del promedio

Desde septiembre, las autoridades proyectaban una reducción en las lluvias. Cenaos dijo, por ejemplo, que en la zona sur, Choluteca y Valle el promedio histórico es de 730 y 750 milímetros durante el trimestre de septiembre a noviembre, pero este año tendrían una reducción del 9% y el 5%, respectivamente. Para la región central y oriental, que comprende los departamentos de Olancho, Comayagua, Yoro, La Paz, Francisco Morazán y El Paraíso, la norma de lluvia acumulada varía entre 450 y 560 milímetros durante este período.

103 municipios están en alerta roja en Honduras por la sequía que deja El Niño; analizan la misma alerta en otros 91 lugares.

Generalmente, en Olancho caen 558 milímetros y para este 2026 se esperaba una reducción del 6%. Comayagua registra 543 milímetros y se proyecta que estuviera un 6% por encima de lo normal, mientras que Yoro, con un promedio de 526 milímetros, registraría un 12% menos de lluvia. La Paz, que normalmente acumula 516 milímetros, tendría un incremento del 10%; Francisco Morazán, con un promedio de 492 milímetros, registraría un 1% más; mientras que El Paraíso, cuya norma histórica es de 448 milímetros, tendrá una reducción del 9%. En la capital el panorama, según dijeron en septiembre, era crítico principalmente porque las represas Los Laureles y Concepción llegaron a un nivel bastante bajo, de aproximadamente un 25%. Actualmente, Los Laurales alcanza el 90.17% de su capacidad, mientras que La Concepción está en un 43.15%. “Capitalinos no pensemos que porque ha llovido estos días la crisis del agua terminó”, advirtió el alcalde Juan Diego Zelaya, al anunciar que los racionamientos de agua continuarán, porque la represa más grande, La Concepción, sigue en niveles por debajo de lo necesario para garantizar el suministro hasta 2027.

Alertas

La Secretaría Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió el miércoles que analiza agregar otros 91 municipios a la lista de 103 en alerta roja. Es decir, muchos de los que están en amarilla o verde podrían sumarse a los lugares donde la sequía golpea de forma crítica. "El panorama no pinta nada bien para los próximos meses y evidentemente esto va tener un impacto, salvo que Dios cambie su decisión, para la próxima siembra de primera", lamentó Reinaldo Sánchez, secretario de Copeco.