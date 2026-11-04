Vaguada dejará lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada de superficie provocará lluvias y chubascos débiles y moderados, acompañados de actividad eléctrica, en varias regiones de Honduras durante este miércoles 4 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico de Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Las precipitaciones se presentarán principalmente en las regiones suroccidental, sur, central y en algunas áreas de la región oriental del territorio hondureño.

En cuanto a las demás regiones del país, García explicó que se esperan precipitaciones débiles y aisladas, por lo que las lluvias tendrán presencia en distintas zonas del territorio nacional. El pronosticador detalló que las condiciones estarán marcadas por la influencia de una vaguada de superficie, fenómeno que favorecerá la formación de lluvias y chubascos durante la jornada.

Temperaturas por región

Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se pronostica una máxima de 28 °C y una mínima de 20 °C. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para la región central se esperan temperaturas de hasta 32 °C, con una mínima de 20 °C, mientras que en la región insular la máxima será de 28 °C y la mínima de 24 °C. En la región norte, los valores térmicos alcanzarán una máxima de 32 °C y una mínima de 22 °C. Por su parte, en la región oriental se prevé una máxima de 31 °C y una mínima de 20 °C.

Para la región sur se pronostica la temperatura máxima más elevada del país, con 33 °C, mientras que la mínima será de 24 °C. En el occidente de Honduras se esperan temperaturas de hasta 31 °C y una mínima de 14 °C, de acuerdo con los datos proporcionados por el pronosticador de turno.

Condiciones marítimas