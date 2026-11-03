25.2 millones de metros cúbicos abastecerán a la capital durante siete meses

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos deberán continuar administrando el consumo de agua potable durante los próximos siete meses, pese a la recuperación de los niveles de las represas de la capital que se mantienen en 54.03% de su capacidad combinada, según datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). Al 3 de noviembre de 2026, los embalses Los Laureles y La Concepción acumulan conjuntamente 25.233 millones de metros cúbicos de agua, una reserva que deberá administrarse para garantizar el abastecimiento durante la temporada seca y hasta el retorno de las lluvias, previsto para mayo de 2027. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, explicó que las lluvias de las últimas semanas permitieron recuperar los niveles de almacenamiento. Sin embargo, advirtió que todavía no existe suficiente disponibilidad de agua para modificar los ciclos de distribución, que actualmente se mantienen cada nueve días. "La lluvia nos ayudó, pero el agua que logramos almacenar tiene que alcanzarnos hasta mayo, cuando esperamos que regrese la temporada de lluvias", manifestó el edil.

Zelaya detalló que Los Laureles alcanzó el 100% de su capacidad y actualmente ronda el 91%; sin embargo, recordó que este es el embalse más pequeño de la capital y que su recuperación no representa una solución definitiva para el abastecimiento de toda la ciudad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el caso de La Concepción, que es la represa de mayor capacidad, el almacenamiento todavía no alcanza ni siquiera la mitad de su capacidad total, una situación que obliga a mantener las medidas de administración del recurso hídrico. "Si distribuimos sin controlar el consumo, podemos agotar las reservas mucho antes de que vuelvan las lluvias y enfrentar una situación todavía más difícil", advirtió el alcalde. El edil agregó que el agua que se distribuye actualmente también debe estar disponible durante febrero, marzo y abril, meses en los que históricamente disminuyen las precipitaciones y aumenta la presión sobre las fuentes de abastecimiento. "El agua que entregamos hoy también es el agua que vamos a necesitar en febrero, marzo y abril. Por eso mantenemos la distribución cada nueve días", expresó Zelaya, quien pidió a la población utilizar responsablemente el recurso.