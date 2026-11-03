Represa Los Laureles baja al 91% de su capacidad en cuestión de tres semanas

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles perdió casi nueve puntos porcentuales de almacenamiento en menos de tres semanas, luego de haber alcanzado el 100% de su capacidad gracias a las lluvias de octubre. Hasta este martes 3 de noviembre, el embalse registra un nivel de 91.13%, según el último reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). La disminución ocurre después de que las precipitaciones dieran un respiro a los capitalinos, quienes durante la crisis hídrica llegaron a enfrentar racionamientos de hasta 12 días.

Sin embargo, el descenso en los niveles de almacenamiento vuelve a poner en evidencia que la crisis de abastecimiento de agua aún amenaza Tegucigalpa y Comayagüela. El alcalde Juan Diego Zelaya advirtió que las lluvias recientes no significan que la crisis haya terminado y pidió a la población mantener las medidas de ahorro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Capitalinos, no pensemos que porque ha llovido estos días la crisis del agua terminó. La realidad de nuestra capital es mucho más compleja: el nivel de las represas tarda en recuperarse y por eso seguimos con racionamientos”, expresó.

Racionamientos se mantienen cada nueve días

Aunque el calendario de distribución mejoró después de la recuperación de Los Laureles, los hogares capitalinos todavía reciben agua cada nueve días, en lugar de los 12 que enfrentaban durante los períodos más críticos. Las autoridades han señalado que, por ahora, no es posible reducir nuevamente los intervalos de distribución, debido a la necesidad de administrar las reservas disponibles. A la disminución de Los Laureles se suma la situación de la represa La Concepción, que no tuvo la misma recuperación durante las lluvias de octubre. Este segundo embalse registraba un nivel de apenas el 43.26% de su capacidad hasta el 3 de noviembre, de acuerdo con los datos proporcionados.

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