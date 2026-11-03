  1. Inicio
  2. · Honduras

“Vamos en busca de una vida mejor”: organizan nueva caravana migrante en San Pedro Sula

Aunque no hay fecha para salir, los catrachos ya comenzaron a organizarse para iniciar su viaje rumbo a Estados Unidos

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 12:14
“Vamos en busca de una vida mejor”: organizan nueva caravana migrante en San Pedro Sula

Las personas comenzaron a reunirse en varios sectores de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.-La falta de empleo y las limitadas oportunidades vuelven a impulsar la migración de los hondureños. Un nuevo grupo de personas comienza a organizarse en San Pedro Sula, Cortés, con la intención de abandonar el país y emprender el camino hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

“Vamos en busca de una vida mejor” es el mensaje que acompaña a esta caravana migrante, en la que varios hondureños se preparan para salir del territorio nacional con la esperanza de encontrar oportunidades de trabajo y mejorar sus ingresos.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuántas personas integrarán la caravana ni la fecha en que comenzará el recorrido; sin embargo, su organización vuelve a poner en evidencia las dificultades económicas y laborales que llevan a muchas familias a considerar la migración como una alternativa.

¿Tendrán efectos para Honduras las elecciones de medio mandato en EE UU?

En septiembre, una movilización similar reunió a unos 400 hondureños que salieron el domingo 20 desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula con dirección a la frontera de Corinto, en Omoa. Entre los participantes había familias que señalaron la pobreza y la falta de empleo como motivos para abandonar Honduras.

Posteriormente, unas semanas después, el 13 de octubre, decenas de personas, entre adultos, jóvenes y niños, volvieron a concentrarse en la terminal de buses de San Pedro Sula para organizar otra salida hacia Estados Unidos. Algunos participantes aseguraron que conocieron la convocatoria mediante publicaciones en redes sociales.

La reaparición de estas movilizaciones ocurre en un contexto de mayores controles migratorios. El 1 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa advirtió que las caravanas continúan siendo promovidas mediante plataformas digitales y señaló que organizaciones criminales estarían detrás de su organización.

La representación diplomática también destacó la coordinación entre Honduras, Guatemala y México para instalar controles e impedir el avance de estos grupos hacia territorio estadounidense.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias