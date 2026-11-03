“Vamos en busca de una vida mejor”: organizan nueva caravana migrante en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-La falta de empleo y las limitadas oportunidades vuelven a impulsar la migración de los hondureños. Un nuevo grupo de personas comienza a organizarse en San Pedro Sula, Cortés, con la intención de abandonar el país y emprender el camino hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

“Vamos en busca de una vida mejor” es el mensaje que acompaña a esta caravana migrante, en la que varios hondureños se preparan para salir del territorio nacional con la esperanza de encontrar oportunidades de trabajo y mejorar sus ingresos.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuántas personas integrarán la caravana ni la fecha en que comenzará el recorrido; sin embargo, su organización vuelve a poner en evidencia las dificultades económicas y laborales que llevan a muchas familias a considerar la migración como una alternativa.