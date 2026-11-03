Recuperan la sexta avenida con ordenamiento de vendedores y vehículos

Tegucigalpa, Honduras.- La sexta avenida de Comayagüela fue intervenida por la Policía Municipal para liberar los carriles vehiculares y ordenar los puestos de vendedores ambulantes que ocupan parte de esta importante vía comercial de la capital. Los trabajos buscan mantener despejada la calle, que funciona en doble sentido y necesita ocho metros de espacio para permitir la circulación de los vehículos. César Castellanos, director de la Policía Municipal, explicó que los comerciantes deberán permanecer dentro de las áreas delimitadas y evitar extender sus puestos o carretillas hacia los carriles.

“Lo que buscamos es que los vendedores ambulantes respeten los espacios que ya fueron señalizados y no invadan la calle", aseguró el funcionario. Explicó que "esta avenida funciona en doble sentido y necesitamos garantizar los ocho metros de circulación para que los vehículos puedan transitar libremente”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué sectores serán intervenidos?

Los primeros trabajos de señalización abarcaron aproximadamente 500 metros de la Sexta Avenida. La intervención completa contempla un tramo de entre 900 metros y un kilómetro. Para delimitar los espacios autorizados a los vendedores, las cuadrillas municipales instalaron conos y pintaron una línea amarilla que separa las áreas comerciales de los carriles destinados al tránsito vehicular. Antes de comenzar los trabajos, representantes de la Gerencia de Orden Público explicaron las medidas a los vendedores y sus asociaciones. Según Castellanos, la mayoría de los comerciantes ha mostrado disposición para respetar las áreas asignadas. En el operativo también participan la Gerencia de Movilidad Urbana, la Policía Municipal y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Habrá vigilancia y sanciones por incumplimiento