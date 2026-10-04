Alcaldía promete señalizar todas las calles de Comayagüela tras concretar pavimentación

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que avanzará con la señalización de las calles intervenidas en Comayagüela, como parte de los trabajos para mejorar el orden y la seguridad vial en la zona. El alcalde Juan Diego Zelaya aseguró que las vías que han sido reparadas y pavimentadas también contarán con señalización horizontal y vertical, además de otros elementos destinados a mejorar la circulación vehicular y peatonal. “Vamos a señalizar todo como debe ser. No solamente arreglamos y pavimentamos la calle, sino que también vamos a hacer señalización horizontal y señalización vertical para un mejor orden”, afirmó Zelaya. El edil realizó una supervisión de los trabajos que se ejecutan en Comayagüela, acompañado por Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana, mientras se desarrollaban labores de señalización en la Calle Real de la ciudad gemela de Tegucigalpa. “La primera avenida de Comayagüela ya está lista. Ahorita estamos en la calle real”, manifestó el alcalde durante el recorrido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Zelaya explicó que las labores se concentran inicialmente en las calles que fueron pavimentadas meses atrás, con el propósito de complementar la infraestructura vial con elementos que permitan ordenar los espacios destinados a la circulación. “Aquí andamos con Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana, supervisando la señalización de las calles que pavimentamos hace un par de meses aquí en Comayagüela”, señaló. Durante la jornada también se mostró el funcionamiento de la maquinaria utilizada para pintar las marcas viales, con la que se comenzó a colocar la señalización horizontal en las calles intervenidas. “La maquinita señalizadora. ¿Cómo vamos a quedar aquí? Se están poniendo las violetas y la señalización horizontal, y un poquito de iluminación. Vamos a quedar belleza”, expresó Zelaya. El alcalde también destacó que la intervención contempla espacios específicos para estacionamiento, una de las demandas que, según explicó, suele generar críticas entre los usuarios de las calles rehabilitadas. “Siempre es una crítica que no dejamos espacio para parqueo, pero en la calle real, una zona exclusiva para parqueos”, indicó. De acuerdo con Zelaya, estos espacios estarán dirigidos a residentes, trabajadores, visitantes y usuarios de los establecimientos ubicados en el sector, entre ellos oficinas y centros educativos. La señalización horizontal permitirá delimitar los carriles y espacios de estacionamiento, mientras que la señalización vertical busca complementar la información para conductores y peatones que circulan por las calles de Comayagüela.