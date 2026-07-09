AMDC interviene el bulevar Juan Pablo II y recupera la plaza Isy Obed Murillo

Tegucigalpa, Honduras.- Con la aplicación de 728 metros lineales de señalización vial en el bulevar Juan Pablo II y el mantenimiento de 14,091 metros cuadrados en la plaza Isy Obed Murillo, la Alcaldía Municipal continúa su programa de mejoramiento de la movilidad y recuperación de espacios públicos en la capital.

Las intervenciones fueron desarrolladas por las cuadrillas de Movilidad Urbana, que realizaron trabajos de señalización vial, pintura y conservación de infraestructura en dos puntos de la ciudad.

En el bulevar Juan Pablo II, uno de los vías con mayor flujo vehicular de la ciudad, la municipalidad aplicó la señalización horizontal para mejorar la visibilidad de los carriles y facilitar la orientación de los conductores.

Además, durante las labores se instalaron 78 canalizadores viales, dispositivos utilizados para delimitar espacios de circulación y contribuir a una mejor distribución del tránsito en este importante corredor.

La intervención también incluyó la pintura de 56 barreras tipo Jersey, estructuras que permiten separar áreas de circulación y reforzar la seguridad vial en puntos donde se requiere mayor control del paso vehicular.

Las cuadrillas municipales realizaron la demarcación de perfiles y bordillos, elementos que complementan la señalización existente y ayudan a mejorar la identificación de los espacios destinados al tránsito.