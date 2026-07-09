AMDC interviene el bulevar Juan Pablo II y recupera la plaza Isy Obed Murillo

Tegucigalpa, Honduras.- Con la aplicación de 728 metros lineales de señalización vial en el bulevar Juan Pablo II y el mantenimiento de 14,091 metros cuadrados en la plaza Isy Obed Murillo, la Alcaldía Municipal continúa su programa de mejoramiento de la movilidad y recuperación de espacios públicos en la capital.
Las intervenciones fueron desarrolladas por las cuadrillas de Movilidad Urbana, que realizaron trabajos de señalización vial, pintura y conservación de infraestructura en dos puntos de la ciudad.
En el bulevar Juan Pablo II, uno de los vías con mayor flujo vehicular de la ciudad, la municipalidad aplicó la señalización horizontal para mejorar la visibilidad de los carriles y facilitar la orientación de los conductores.
Además, durante las labores se instalaron 78 canalizadores viales, dispositivos utilizados para delimitar espacios de circulación y contribuir a una mejor distribución del tránsito en este importante corredor.
La intervención también incluyó la pintura de 56 barreras tipo Jersey, estructuras que permiten separar áreas de circulación y reforzar la seguridad vial en puntos donde se requiere mayor control del paso vehicular.
Las cuadrillas municipales realizaron la demarcación de perfiles y bordillos, elementos que complementan la señalización existente y ayudan a mejorar la identificación de los espacios destinados al tránsito.
El bulevar Juan Pablo II es considerado uno de los principales calles de movilidad del Distrito Central, debido a que conecta distintos sectores y diariamente recibe una alta cantidad de vehículos particulares y del transporte público.
La comuna capitalina indicó que estas labores forman parte del programa permanente de mantenimiento vial que se desarrolla en diferentes calles y avenidas de Tegucigalpa y Comayagüela.
Por otro lado, la Alcaldía intervino la Plaza Isy Obed Murillo con trabajos de mantenimiento urbano que incluyeron pintura, conservación de infraestructura y señalización vial en las zonas cercanas al espacio público.
La intervención en la plaza comprendió 2,305 metros cuadrados de color amarillo, 3,708 metros cuadrados de azul, 7,778 metros cuadrados de blanco y 200 metros cuadrados de gris.
Durante las labores también se dio mantenimiento a los barandales, la rotonda, las jardineras, nueve espacios de estacionamiento, la caseta de vigilancia y el área donde permanece la Bandera Nacional.
Además, se ejecutaron trabajos de señalización en las vías aledañas a la plaza con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y mejorar el orden en la circulación de vehículos y peatones.