Reordenamiento del Puente Carías y la sexta avenida inicia la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- El reordenamiento del Puente Carías, en Comayagüela, comenzará la próxima semana como primer paso de una intervención que posteriormente se extenderá por la sexta avenida.

Las autoridades realizaron una inspección en el sector para revisar las condiciones actuales y definir las acciones que se ejecutarán en este punto. También se socializó la medida con algunos vendedores y conductores de buses que trabajan en la zona, quienes fueron informados sobre los cambios previstos.

El objetivo es recuperar espacios públicos y liberar las áreas destinadas al paso de peatones, además de facilitar la circulación de vehículos en uno de los sectores con mayores dificultades de movilidad. El Puente Carías será el primer punto intervenido y posteriormente el ordenamiento avanzará hacia otros tramos de la 6.ª Avenida de Comayagüela. En esta zona permanecen vendedores, unidades de transporte público, vehículos particulares y peatones, lo que genera constantes dificultades para movilizarse. La intervención también contempla establecer límites para las actividades comerciales que se desarrollan en el sector, de manera que no interfieran con el paso de los peatones.