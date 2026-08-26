“Lo máximo que lleno es medio barril cada 12 días”: la lucha de capitalinos para almacenar agua

Tegucigalpa, Honduras.- Josué Martínez solo es uno de los ejemplos de lo que viven miles de capitalinos que habitan en los sectores altos de las colonias del Distrito Central.

Aunque sus viviendas cuentan con tuberías y están conectadas al sistema de agua, el vital líquido llega apenas durante media hora cada 12 días.

En su casa, la espera se mide con barriles y botes vacíos; sin embargo, los recipientes permanecen alineados, listos para recibir el agua cuando finalmente aparece un chorro que solo dura media hora y están bajo que apenas pueden recoger una pequeña cantidad de agua.

“El agua vino hace 12 días y, en el caso de nosotros, solo llega durante media hora. Es un chorro y lo máximo que logramos recoger es medio barril”, relató Martínez.

Mientras Martínez dialoga con el equipo de EL HERALDO, señala la cantidad de agua que tiene en su recipiente y que debe hacer durar 12 días: un bidón de cinco galones que atesora como un líquido escaso que vale oro en estos tiempos difíciles.

“Estamos sin recibir el servicio desde hace 12 días. Es bien complicado porque necesitamos el agua para bañarnos, limpiar los sanitarios y mantener el aseo de la casa”, explicó.

En los sectores altos de la capital, tener una conexión de agua potable no significa necesariamente disponer del servicio todos los días. Las familias esperan el turno de abastecimiento y, cuando llega, corren a llenar barriles, tambos y cualquier recipiente disponible.

“Tenemos que hacer que el agua nos alcance lo más que se pueda, porque son 12 días los que tenemos que esperar. Cada gota que logramos recoger se vuelve necesaria”, expresó Martínez.

Josué Martínez vive en el sector 2 de Hato de Enmedio, una de las zonas más críticas donde se sufre por la escasez de agua que azota a la capital hondureña.

La falta de agua obliga a las familias a buscar alternativas. Si el chorro no llega, toca comprar el líquido, esperar una cisterna o pedir ayuda a familiares. El recorrido puede hacerse con pequeños recipientes que deben regresar llenos.