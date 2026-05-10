¿Dónde denunciar cobros irregulares por agua distribuida por cisternas de la UMAPS?

Tegucigalpa, Honduras.- L​​​​​​a Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que se encuentra disponible el número 9398-7074 para que la población pueda denunciar irregularidades en la distribución y venta de agua mediante vehículos cisterna en el Distrito Central. La medida surge luego de denuncias públicas realizadas por ciudadanos sobre cobros irregulares por barriles de agua distribuidos en barrios y colonias mediante camiones cisterna, situación que provocó que la institución emitiera un comunicado este domingo. En el documento, la UMAPS aseguró que mantiene un programa permanente de abastecimiento gratuito de agua potable dirigido a sectores vulnerables y colonias afectadas por la crisis hídrica que enfrenta la capital. “UMAPS rechaza cualquier señalamiento infundado que busque desinformar a la ciudadanía y afectar la labor que diariamente realizan nuestras cuadrillas y personal operativo para garantizar el suministro del vital líquido”, manifiesta el comunicado. La institución rechazó los señalamientos que, según el documento, buscan desinformar a la ciudadanía y afectar las labores de distribución de agua que diariamente se desarrollan en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

“Exhortamos a las personas que realizan este tipo de denuncias a presentar información concreta y verificable, incluyendo día, hora, lugar, número de placa del vehículo e imágenes o videos que permitan desarrollar las investigaciones correspondientes con la debida responsabilidad”, indica el documento. Por otra parte, los capitalinos pueden escribir al 9398-7074, donde pueden enviar mensajes con evidencias y detalles de los casos para que sean remitidos a las áreas encargadas de la investigación administrativa. Asimismo, la institución recordó que para temas de cobranzas los usuarios pueden llamar o escribir a los números 9496-3281 y 2227-1189, donde se atienden consultas relacionadas con pagos y trámites administrativos. En el caso de reclamos por aguas negras, la UMAPS detalló que la población puede comunicarse a los números 2245-4491, 2246-1076 y 2246-0451, habilitados para atender reportes de fugas, rebalses y problemas sanitarios. También se informa que las personas que necesiten solicitar cisternas de agua potable pueden hacerlo a través del número 9414-8434, habilitado para coordinar abastecimientos en sectores afectados por la escasez. Mientras tanto, para reclamos relacionados con agua potable, los capitalinos pueden comunicarse a los números 9408-3544 y 9398-7054 mediante WhatsApp, donde se recibirán reportes de fallas en el suministro.