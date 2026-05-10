Desembarcan en España 94 pasajeros de un buque afectado por brote de hantavirus

Granadilla de Abona.- España - Un total de 94 pasajeros del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desembarcaron este sábado en el puerto canario de Granadilla, en la isla de Tenerife (España), para tomar diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen mientras que para mañana lunes está previsto que lo hagan otros 24. En rueda de prensa, la ministra española de Sanidad, Mónica García, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, explicó que se realizaron siete vuelos.

Transportaron a personas de ocho nacionalidades y en el previsto por Países Bajos viajaron ciudadanos de once nacionalidades distintas, dijo la ministra, que precisó que la jornada se ha desarrollado con total normalidad y seguridad. Tedros Adhanom, ha recordado que la recomendación internacional para los contactos del crucero afectado por la alerta sanitaria es mantener una cuarentena de 42 días con seguimiento activo a partir del 10 de mayo. Esa cuarentena puede realizarse en una instalación específica o en el domicilio, ha asegurado, si bien ha matizado que la OMS asesora a los países pero no impone medidas obligatorias, pues cada Estado aplica sus propias directrices nacionales y decide las actuaciones en función de su evaluación de riesgo. En relación con el caso con síntomas detectado en Francia, ha dicho que la aparición de síntomas no implica necesariamente relación con el hantavirus.

Muchas de las personas que viajaban en el crucero son de edad avanzada y presentan otras patologías crónicas que también pueden provocar síntomas similares, ha añadido el director de la OMS. No obstante, ha indicado que cualquier síntoma debe ser comprobado y evaluado por las autoridades sanitarias competentes.Además ha insistido en que este virus no tiene nada que ver con la COVID ni con el coronavirus y que tiene otras particularidades, siendo los síntomas los que marcan el inicio del posible contagio. Para mañana está previsto que el barco realice el repostaje a primeras horas de la mañana y por la tarde se llevarán a cabo los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países Bajos, a 18 pasajeros.