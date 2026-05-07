Texas vigila a dos personas que viajaron en crucero con brote de hantavirus

Austin, Estados Unidos.- Las autoridades sanitarias de Texas mantienen bajo vigilancia a dos personas, residentes en el estado, que viajaron en el crucero MV Hondius, un buque el que se registró un brote de hantavirus mientras viajaba por el Océano Atlántico.

Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, en inglés), una de las agencias sanitarias de EE.UU., informaron a las autoridades locales en Texas que los dos pasajeros desembarcaron el buque y volaron de vuelta a EE.UU. antes de que se identificara el brote.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas contactó a estos individuos, que reportaron no tener ningún síntoma y que no tuvieron contacto con personas que estuvieran enfermas durante su viaje en el buque, según detalló un comunicado. "Ambos acordaron vigilar la aparición de síntomas mediante controles diarios de temperatura y contactar a las autoridades de salud pública ante cualquier señal de posible enfermedad", detalló el escrito.