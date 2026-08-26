Empleados de microbarrido de la capital protestan por tres meses de salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- Empleados de microbarrido mantienen una protesta este miércoles en el edificio AER de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en el centro de Tegucigalpa. Los manifestantes exigen el pago de tres meses de trabajo que, según denuncian, permanecen pendientes y sin fecha establecida para ejecutarse. Los trabajadores aseguran que las autoridades únicamente les han informado que recibirán el pago correspondiente a uno de los tres meses adeudados, situación que consideran insuficiente para cubrir sus necesidades y compromisos.

"Nos pagan 5,300 al mes, pero esta vez ya se pasaron del tiempo y solo nos quieren pagar un mes nada más, pero ya van sobre tres meses que nos deben", afirmó una de las empleadas que participa en la protesta. La trabajadora, quien prefirió no revelar su identidad, señaló que el atraso en los pagos les ha generado dificultades económicas, debido a que dependen de este ingreso para cubrir sus gastos básicos. Los empleados permanecen concentrados en el edificio AER, ubicado en el barrio La Ronda, sobre la avenida Cristóbal Colón, contiguo al Hospital Viera. Los conductores que utilizan esta ruta deben tomar precaución. Los manifestantes reclaman que se les cancele la totalidad de los meses trabajados lo más rápido posible y cuestionan que, pese al tiempo transcurrido, únicamente se les haya anunciado el pago de un mes.