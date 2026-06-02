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Bloqueo en bulevar Centroamérica, Tegucigalpa por protesta de maestros

Un grupo de docentes realizó un bloqueo en el bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa, como parte de una protesta en la que exigen el cumplimiento de demandas laborales.

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 12:33
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