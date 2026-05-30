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Antología del Concurso de Cuentos Cortos de EL HERALDO se presenta en Los Confines 2026

"A los autores que creyeron que podían hacer algo diferente en Honduras, que eligieron trasladar sus vivencias a estos cuentos, a ellos les pertenece este libro", dijo Glenda Estrada, jefa de Redacción de EL HERALDO, al referirse a los más de cincuenta nombres citados en "De la vida, la ficción y otros cuentos: Antología del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle".

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 16:22
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