  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

¿Qué gana Honduras con su relación con Reino Unido? Entrevista con la embajadora Juliana Correa?

La embajadora de Reino Unido en Honduras, Juliana Correa, y el jefe de cooperación internacional del Reino Unido, Tim Read, conversan con EL HERALDO sobre el crecimiento del intercambio comercial entre ambos países, los proyectos de cooperación en educación, medio ambiente e infraestructura, y los retos de la relación bilateral.

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 16:22
El Heraldo Videos