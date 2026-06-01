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Docentes exigen reajuste salarial en jornada de protesta en Honduras

En una jornada de protesta, docentes demandaron el cumplimiento de ajustes salariales y otras reivindicaciones relacionadas con sus condiciones laborales.

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 13:12
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