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Alcaldía de Tegucigalpa llama al orden a empleados por conductas inapropiadas

La Alcaldía capitalina pidió a sus empleados mantener respeto, disciplina y mejorar la atención ciudadana dentro de oficinas municipales

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 09:07
Alcaldía de Tegucigalpa llama al orden a empleados por conductas inapropiadas

La AMDC recordó a su personal que las oficinas públicas deben mantener orden, profesionalismo y servicio adecuado a la ciudadanía.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) emitió una circular institucional dirigida a todo el personal municipal en la que exhorta a mejorar la atención al público y mantener una conducta profesional dentro de las instalaciones de la comuna capitalina.

“La Alcaldía Municipal del Distrito Central recuerda a todos los servidores públicos que las instalaciones municipales son espacios de trabajo al servicio de la ciudadanía”, señala parte de la circular firmada por el director del Despacho Municipal Erick Ricardo Amador.

Las autoridades reaccionaron luego de que circularan imágenes y videos sobre supuestas conductas inapropiadas dentro de algunas oficinas municipales, hechos que no representan los valores institucionales.

“Recientemente han circulado imágenes y videos que muestran conductas inapropiadas dentro de oficinas municipales”, cita el documento publicado por la Alcaldía.

La AMDC enfatizó que el comportamiento del personal debe estar alineado con el compromiso de servicio hacia la ciudadanía y con el respeto entre compañeros de trabajo.

“Como servidores públicos, tenemos la obligación de actuar con responsabilidad y decoro en todo momento”, subraya la circular publicada.

Además, se instruyó a las diferentes gerencias, jefaturas y coordinaciones a vigilar el cumplimiento de las normas de orden y disciplina en cada dependencia municipal.

“Se instruye a todas las gerencias, jefaturas y coordinaciones a velar estrictamente por el mantenimiento del orden y la disciplina”, establece el oficio.

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La circular también advierte que queda prohibida cualquier conducta impropia o irrespetuosa dentro de las oficinas y espacios municipales, al considerar que estas acciones afectan la imagen institucional.

“Cualquier acción que atente contra la imagen institucional podrá dar lugar a medidas disciplinarias conforme a la normativa aplicable”, advierte el documento.

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La Alcaldía reiteró que busca mantener un gobierno cercano y humano, pero firme en el respeto a la institucionalidad y al servicio público. “La ciudad exige ejemplo. Y el ejemplo comienza dentro de esta Alcaldía”, concluye la circular.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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