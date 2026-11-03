Empleados de la ENEE y la gerencia llegan a acuerdos tras tomas de edificios por falta de pagos

Tegucigalpa, Honduras.-Tras permanecer al menos dos horas tomadas algunas instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), empleados y autoridades de la institución llegaron a acuerdos y liberaron los edificios, luego de sostener un diálogo sobre las demandas de los trabajadores. Las protestas se desarrollaron en medio de reclamos relacionados con el cumplimiento de contratos y el pago de compromisos pendientes con personal técnico de la institución, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Tras conversar con los manifestantes, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, reconoció que la empresa arrastra problemas legales relacionados con el incumplimiento de contratos laborales. "Hay que respetar el trabajo, hay que mantener los contratos como deben estar", expresó el funcionario.

Peña Panting señaló que buena parte de las demandas que enfrenta la estatal eléctrica tienen su origen en el incumplimiento de las condiciones contractuales del personal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La mayoría de los problemas que tiene ENEE en demandas es por no respetar contratos del personal como debe, como está establecido. Y eso es un tema que heredamos, no es nuevo y que hemos estado queriendo solventar", manifestó. El gerente agregó que la acumulación de demandas y problemas legales representa una carga para la institución, por lo que aseguró que buscan resolverlos con la participación de los trabajadores y mediante un proceso de organización interna. "Cuando hay cosas firmadas, son las que tienen que respetarse", reiteró Peña Panting, quien también hizo un llamado a mantener el diálogo y la seriedad en las negociaciones. Asimismo, sostuvo que es necesario que los empleados puedan desarrollar sus labores en condiciones de tranquilidad, debido a que los usuarios necesitan un servicio eléctrico adecuado y una red en funcionamiento.

Por su parte, uno de los representantes de los trabajadores agradeció al gerente por presentarse a las instalaciones y atender personalmente sus reclamos. "Nosotros primero agradecemos que el consejero gerente esté acá dando la cara y eso para nosotros es algo patriótico, valioso totalmente. Le agradecemos, señor gerente, tenemos que ser caballeros", expresó. El representante sindical explicó que esperan que el gerente financiero atienda a unos seis técnicos en Tegucigalpa, quienes enfrentan problemas relacionados con compromisos económicos pendientes. Añadió que sus compañeros de San Pedro Sula atraviesan una situación similar. La petición de los empleados es que los equipos de la gerencia financiera se involucren en la búsqueda de mecanismos para solventar la deuda con los trabajadores técnicos. "Esperamos que el día de hoy el gerente financiero atienda a unos seis técnicos, más o menos, que son los compañeros que han estado en el campo y que están en estas condiciones", señaló.