¿Quiénes suenan para ocupar la titularidad de la Secretaría de Educación?

Tegucigalpa, Honduras.-Tras la destitución de Arely Argueta, como titular de la Secretaría de Educación (Seduc), desde el sector magisterial comienzan a sonar diversos nombres como posibles sustitutos de la ahora exfuncionaria. Entre los que más suenan dentro del sector magisterial para asumir la conducción de la institución está Dennis Cáceres, actual subsecretario de Asuntos Técnico-Pedagógicos de la Seduc. Consultado por EL HERALDO sobre la posibilidad de convertirse en el nuevo titular de Educación, Cáceres respondió que "solo Dios y el presidente saben". No obstante, resaltó que siempre está con el mismo entusiasmo y pasión por la educación", sin confirmar ni descartar un eventual nombramiento.

Otro de los nombres mencionados es el del exministro de Educación Marlon Escoto, quien estuvo al frente de esa institución entre 2012 y 2017, durante las administraciones de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse EL HERALDO buscó su reacción sobre las versiones de su posible regreso, pero no obtuvo respuesta.

Escoto es ingeniero agrónomo, cuenta con un doctorado en Ciencias y Tecnología del Medio Ambiente por la Universidad de Granada, España, y también se ha desempeñado como rector y vicerrector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), en Catacamas, Olancho.

De acuerdo a la dirigencia, uno de estos hombres sería el nuevo ministro de Educación.



Destitución de Argueta

Argueta fue separada de sus funciones junto al comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, y el director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo. La salida de los tres funcionarios fue anunciada por el secretario de Comunicaciones y Estrategia, Héctor Antonio Ordóñez, quien explicó que las decisiones forman parte de las evaluaciones de gestión por resultados que realiza la administración de Asfura.

En el caso de Argueta, la ahora exfuncionaria había asumido la titularidad de Educación el 27 de enero de 2026. El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, explicó que las evaluaciones tomaron en cuenta el cumplimiento de las planificaciones, los plazos establecidos y los avances concretos de cada institución, aspectos en los que, según explicó, no se alcanzaron los resultados esperados. Castro sostuvo que el gobierno busca que los funcionarios estén alineados con los planes de trabajo del mandatario y respondan a las metas establecidas.

No obstante, las autoridades no señalaron una falta específica de la exministra ni atribuyeron su separación a un caso de corrupción.

Hasta ahora, el Gobierno no ha oficializado quién ocupará la vacante; sin embargo, desde el Ejecutivo indicaron que ya se evaluaban perfiles para cubrir las vacantes y que los nuevos nombramientos podrían anunciarse entre el 2 y el 3 de noviembre.

La salida de Argueta también generó opiniones entre las organizaciones magisteriales.

Gerardo Solano, representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), recibió positivamente la decisión y expresó que esperan que el próximo titular impulse cambios en el sistema educativo.