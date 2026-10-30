Maestros esperan cambios en Educación tras destitución de Arely Argueta

Tegucigalpa, Honduras.- La destitución de Arely Argueta como ministra de Educación generó reacciones entre dirigentes magisteriales, quienes coinciden en que el cambio de autoridades no será suficiente para resolver los problemas que enfrenta el sistema educativo. El gremio de profesores mantiene opiniones divididas sobre la gestión de Argueta frente a la Secretaría de Educación (Seduc). Gerardo Solano, representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), recibió con optimismo la salida de la funcionaria y manifestó que el magisterio espera que su sustituto impulse cambios que contribuyan a mejorar la educación pública. "El magisterio recibe con mucha alegría ese cambio, con esperanza de que llegue alguien con cambios para mejora del sistema educativo. Siempre lo dije: le quedó grande esa secretaría", expresó Solano. El dirigente cuestionó el manejo de la matrícula escolar y consideró que Argueta no prestó suficiente atención a ese problema, además de señalar que no contó con un equipo de trabajo con la experiencia necesaria para atender las necesidades del sector. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Educación, de crisis en crisis

Por su parte, Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), fue más crítico al valorar la gestión de la ahora exministra. "Yo creo que la ministra anterior o la exministra no hizo absolutamente nada más que administrar una crisis y poner en crisis al magisterio con algunas acciones nada más. De ahí no hizo absolutamente nada", manifestó. Durante su gestión, Argueta también enfrentó cuestionamientos de las organizaciones magisteriales por las desvinculaciones de personal en los centros educativos. Muchos docentes también cuestionaron la ausencia de Argueta durante las negociaciones para establecer el reajuste salarial del magisterio.

El gremio considera que la entonces ministra debía asumir un papel más activo en la búsqueda de acuerdos que garantizaran mejores condiciones laborales para los maestros.

Más recursos

La destitución de Argueta fue confirmada este viernes por el ministro de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, quien informó que la separación forma parte de las evaluaciones de gestión por resultados que realiza el gobierno del presidente Nasry Asfura. Hasta el momento, las autoridades no han informado quién asumirá la conducción de la Secretaría de Educación. Sin embargo, para Luis Daniel Fonseca, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), el principal problema de la educación no se resuelve con el nombramiento o la destitución de un ministro, sino con los recursos y las herramientas que se asignen a la Secretaría de Educación. "Si no le asignan a la Seduc el presupuesto adecuado, no va a haber cambio, nada más va a seguirse siempre maquillando cualquiera de los resultados", señaló.