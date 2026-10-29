Reformas penales contra maras y pandillas: qué cambia, medida por medida (interactivo)

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras concluyó esta semana la aprobación del último de cuatro paquetes de reformas impulsados en 2026, orientados principalmente a endurecer las penas y las medidas carcelarias contra integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales.

En conjunto, los cuatro paquetes contemplan más de 50 modificaciones, entre ellas el aumento de penas, la ampliación y endurecimiento de regímenes penitenciarios especiales, mayores facultades de investigación, nuevos mecanismos de financiamiento para instituciones de seguridad y justicia, y hasta la creación de una fuerza especial penitenciaria, según un análisis elaborado por EL HERALDO Plus a partir de los decretos y las disposiciones legales reformadas.

El primer paquete, aprobado en mayo, se concentró en el delito de extorsión e incorporó expresamente a las maras y pandillas entre las organizaciones comprendidas en el delito de asociación terrorista, mientras que el segundo, aprobado en septiembre, amplió y endureció el régimen penitenciario especial aplicable a integrantes de estos grupos.

En octubre, finalmente, se aprobaron los últimos dos paquetes (aunque todavía no se publican en La Gaceta): una reforma que permite usar fondos de bienes incautados de manera anticipada, y otra que eleva las penas y amplía las facultades de investigación y actuación de las autoridades.

Para facilitar la comprensión de estas modificaciones y su alcance, EL HERALDO Plus desarrolló una herramienta interactiva que permite explorar y comparar las principales medidas, una por una. Primero, seleccione el paquete de reformas que desea consultar y, después, utilice el botón ubicado en la esquina superior derecha para comparar los cambios introducidos en cada medida.